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ООН обвинила Китай в тайном аресте миллиона мусульман

Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что власти Китая в провинции Синьцзян могли арестовать миллион исповедующих ислам уйгуров и тайно заключить их в специальные лагеря для перевоспитания.

В Министерстве иностранных дел (МИД) страны ответили, что население провинции «живет в мире и счастье», пишет во вторник, 14 августа, со ссылкой на The Guardian snob.ru.

По данным издания, власти Китая считают, что сталкиваются с серьезной угрозой со стороны исламистских боевиков и сепаратистов, которые замышляют нападения и усиливают напряженность среди уйгуров, поэтому и создают эти лагеря. Также The Guardian пишет, что в течение последних двух лет власти резко активизировали охрану и наблюдение в провинции Синьцзян, что можно сравнить с введением военного положения.

В китайском МИДе все отрицают и говорят, что отношения между этническими группами в регионе нормальные. «Любые порочащие слухи бесполезны», — сказал представитель МИДа КНР.

Почему это важно:

Китай официально гарантирует свободу вероисповедания. При этом за последние годы не раз сообщалось, что в стране боятся радикализации мусульман и вводят ограничения в мусульманских районах.

Что еще известно:

Уйгуры — тюркский коренной народ Восточного Туркестана, сейчас это Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-сунниты. В Китае их насчитывается около девяти-десяти миллионов.


08:59 15/08/2018






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