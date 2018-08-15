ООН обвинила Китай в тайном аресте миллиона мусульман

В Министерстве иностранных дел (МИД) страны ответили, что население провинции «живет в мире и счастье», пишет во вторник, 14 августа, со ссылкой на The Guardian snob.ru.





По данным издания, власти Китая считают, что сталкиваются с серьезной угрозой со стороны исламистских боевиков и сепаратистов, которые замышляют нападения и усиливают напряженность среди уйгуров, поэтому и создают эти лагеря. Также The Guardian пишет, что в течение последних двух лет власти резко активизировали охрану и наблюдение в провинции Синьцзян, что можно сравнить с введением военного положения.





В китайском МИДе все отрицают и говорят, что отношения между этническими группами в регионе нормальные. «Любые порочащие слухи бесполезны», — сказал представитель МИДа КНР.









Почему это важно:





Китай официально гарантирует свободу вероисповедания. При этом за последние годы не раз сообщалось, что в стране боятся радикализации мусульман и вводят ограничения в мусульманских районах.





Что еще известно:





Уйгуры — тюркский коренной народ Восточного Туркестана, сейчас это Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-сунниты. В Китае их насчитывается около девяти-десяти миллионов.



