«У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам», — заявил Александр Лукашенко во время недавней поездки на ОАО «Гомсельмаш». «От нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них», — охарактеризовал поведение Москвы глава белорусского государства. Все эти упреки совпали по времени с сообщениями о прекращении кредитной поддержки и новых нефтепроблемах для Минска, », — заявил Александр Лукашенко во время недавней поездки на ОАО «Гомсельмаш». «От нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них», — охарактеризовал поведение Москвы глава белорусского государства. Все эти упреки совпали по времени с сообщениями о прекращении кредитной поддержки и новых нефтепроблемах для Минска, анализирует

Thinktanks.by









Эмоционально, но верно





По мнению директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого, определив российское отношение к Беларуси как «варварское» Александр Лукашенко «на самом деле фиксирует тренд, который мы наблюдаем примерно с 2015 года, когда Москва перешла к политике целенаправленного давления на Беларусь в различных сферах — и в экономике, и в политике, и в военно-политическом сотрудничестве, и даже в информационной сфере». В интервью Thinktanks.by Арсений Сивицкий отмечает, что последние три года Россия ведет себя «достаточно агрессивно и недружелюбно по отношению к своему главному союзнику, и делает это с завидным упорством, даже несмотря на то, что Беларусь не нарушает каких-либо взятых на себя обязательств перед Москвой в рамках проектов экономической интеграции или же в рамках военно-политических союзов».





Новая политика России направлена на то, чтобы подчинить Беларусь «стратегическим интересам России в новом — после российско-украинского конфликта и затем российско-западной конфронтации — геополитическом контексте, что для Беларуси означает, по сути, подрыв, а затем и утрату независимости и суверенитета».





Для упомянутого подчинения Россия использует различные инструменты давления: «Экономические — постоянные торговые войны, ставшие уже нормой для белорусско-российских отношений, ограничения в применении так называемых дотационных или субсидионных схем, прежде всего, нефтегазовых».





Сделки больше нет





«Беларусь и Россия официально являются стратегическими союзниками, но тогда действия России в политической и военной сфере последних лет — одностороннее решение по созданию военной базы на территории Беларуси, развертывание механизированных частей и соединений вблизи белорусской границы, создание пограничной инфраструктуры — с рациональной точки зрения достаточно сложно интерпретировать. Если же Москва больше не считает Минск своим союзником, то тогда мотивы действий Кремля в отношении Беларуси вполне понятны», - отмечает политолог. По мнению Арсения Сивицкого, Кремль больше не видит Беларусь союзником и предпринимает односторонние шаги, направленные на то, чтобы «подорвать суверенитет и независимость нашей страны, усилить свое влияние в Беларуси, ограничить наше взаимодействие с внешним миром, прежде всего с Западом и Китаем, используя формальные институциональные механизмы, так и неформальные инструменты влияния».





«Можно сказать, что изменение подхода к Беларуси со стороны Кремля очевидно — и глава государства просто констатировал это без обиняков. В целом действия Кремля можно описать, как односторонний пересмотр Москвой той стратегической сделки, которую Беларусь и Россия заключили в середине 90-х годов. Ее суть: Беларусь отказывается от вступления в Евросоюз и НАТО, обязуется интегрироваться с Россией военно-политически и экономически, за это Беларусь получает прежде всего экономические дивиденды, главные среди которых являются льготные цены на российские энергоносители и неограниченный доступ своих товаров на российский рынок, кредитную поддержку и так далее», - сказал Арсений Сивицкий.





Устранение сдерживающих факторов





Все с того же 2015-го Россия полностью устранила собственную зависимость от Беларуси и в экономической, и в военно-политической сферах, отмечает эксперт. «Беларусь перестала играть важную роль военного партнера, у России на западном направлении появились свои мощные группировки и соединения, для которых Беларусь — это просто пространство для развертывания сил. В экономике Россия сделала ставку на импортозамещение. Реализуя свои программы Россия перестала обращать внимание на обязательства перед белорусской экономикой, самое главное, на кооперационно-технологические цепочки, которые существовали между Беларусью и Россией. Наконец, Москва пересматривает нефтегазовую субсидию, позволявшую зарабатывать белорусской экономике. В итоге, сдерживающих факторов против недружественных действий Москвы практически не осталось», - считает Арсений Сивицкий.





Курс Кремля не смягчится





«Поворотным моментом для изменения российской стратегии в отношении стран постсоветского пространства стала потеря Украины в 2013-2014 годах. Кремль осознал, что в силу структурных проблем в экономике ресурсы по покупке лояльности постсоветских государств ограничены. Москва перешла к силовой стратегии удержания их в зоне своего влияния — от создания военных баз до провоцирования военных конфликтов. Стратегия сработала достаточно успешно, во всяком случае значительно затормозив евроинтеграцию Украины и Грузии. Далее Россия перешла за пределы постсоветского пространства», - напоминает Арсений Сивицкий.





По мнению политолога, санкционное давление Запада не снизит агрессивный, наступательный характер внешней политики России. «В российском истеблишменте лидируют сторонники жесткого линии. Хардлайнеры, которые считают, что сближение с Западом по определению невозможно, что Запад будет только наращивать военно-политическое давление на Россию, поэтому, дескать, России терять нечего и нужно, пока ресурсы позволяют, застолбить свои позиции везде, где только возможно. Такая политика не может не задеть Беларусь. Ведь сейчас позиции Минска и Москвы во внешней политике кардинально расходятся: Беларусь конфронтации не хочет, а Россия в ней заинтересована, равно как и заинтересована в непосредственном включении Беларуси в этот конфронтационный процесс», - полагает Арсений Сивицкий.





По мнению эксперта, для принуждения Беларуси к выполнению российских стратегических целей и задач Москва прибегнет к разнообразным средствам давления. «Думаю, в самое ближайшее время, в сентябре, стоит ожидать нового витка давления, прежде всего, экономического и информационного. Есть достаточно свидетельств, прямых и косвенных, что Кремль планирует активно вмешиваться во внутриполитическую жизнь Беларуси 2019-2020 годов, когда, судя по всему, должны состояться президентская и парламентская кампании. Я не исключаю, что в Кремле уже проработан спектр сценариев, начиная от мягких — постепенное наращивание давления на Минск с целью подорвать волю руководства к сопротивлению, заканчивая жесткими силовыми. К сожалению, в ближайшее время отношения двух стран будут очень непростыми. Наша главное слабое место — экономическая зависимость от России. Кремль воспользуется этим. С 2015 года Москва провела огромную работу по поиску слабых мест во всех сферах белорусского государства — и явно не для того, чтобы ликвидировать белорусские болевые точки во имя укрепления отношений. Ситуация для нас складывается, как минимум, очень неприятная», - заключил Арсений Сивицкий.