За каждым судебным заседанием наблюдают представители глобального союза IndustriALL, членской организацией которой является профсоюз РЭП.





На суде 13 августа присутствовал председатель профессионального союза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии, наблюдатель глобального союза IndustriALL Тамаз Долаберидзе.





Представитель глобального союза IndustriALL прокомментирова л правозащитному центру "Весна" судебное заседание, на котором ему довелось побывать:





"Вот сейчас я был на судебном процессе и ничего особенного там насчет обвинений и насчет самого дела я не услышал ни со стороны обвинения, ни со стороны судьи. Поэтому я считаю, что все это придумали для парализования деятельности профсоюза. И это очень тревожно, так как будто бы власти хотят сформировать общественное мнение в желаемом для них направлении, но тревожно еще и то, что для этих целей используют суд. И все это будет отрицательно влиять на политические процессы в стране".









Председатель профессионального союза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе делится, насколько важно осуществлять международное наблюдение за этим судебным процессом:





"IndustriALL считает, что судебный процесс, который проводится в отношении профсоюза РЭП должна проводиться под международным наблюдением (контролем). Мы наблюдаем за этим делом с самого начала следственных действий, и очевидно, что дело "шито белыми нитками". Такое ощущение, что они "ищут черного кота в черной комнате", но этого кота в этой комнате нет. Есть вероятность, что людей признают виновными в том, чего они никогда не делали".





Тамаз Долаберидзе, вспоминая судебный опыт Грузии, считает, что "дело профсоюзов" сфабриковано:





"У нас в Грузии судебные процессы в трудовой сфере идут в основном по таким делам: кого уволили с работы незаконно, на кого давили, кого-то "разогнали", арестовали, но такого я никогда не видел у нас. На этом процессе то прокурор, то судья называют разные цифры из документов и сами не понимают, что это за цифры. Это рутина из бухгалтерии, ежедневная работа бухгалтерии профсоюза, ничего там особенного нет.

Я надеюсь на лучшее будущее, но этот судебный процесс с самого начала и до конца сфабрикован".



