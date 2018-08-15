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Кремль отказал матери Сенцова в просьбе его помиловать

Для начала процедуры помилования Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к Владимиру Путину с такой просьбой.

Об этом говорится в ответе матери режиссера от управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента России, передает «Громадське».

Предварительное решение о помиловании принимает комиссия по вопросам помилования и глава субъекта. Окончательное решение принимает президент, подчеркивается в документе.


Мать Сенцова обратилась к Путину с просьбой о его помиловании 13 июля. «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца», — написала она.


07:32 15/08/2018






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