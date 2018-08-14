Москва наращивает давление на Беларусь

Стало известно, что российская сторона намерена сократить импорт в РБ нефтепродуктов и СУГ, а также задерживает за июль платеж за «перетаможку» российской нефти. Кроме того, сообщается, что задержание кредита фонда ЕФСР – часть скоординированной стратеги давления на Беларусь. Однако остается неясным чего именно добивается российская сторона, пишет Belarus in focus





Российское отделение агентства Рейтер сообщает с ссылкой на протокол изменений к двухстороннему прежправительственному соглашению и пояснительную записку Белнефтехима (TUT.by также располагает такой запиской), что Россия намерена ограничить поставки в Беларусь нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ), а также ограничить финансирование. Прежде всего, следует отметить, что большинство беларуских СМИ превратно поняли сообщение, решив, что речь идет о поставках нефти и газа, которые действительно чрезвычайно важны для Беларуси, а не нефтепродуктов и СУГ, значение которых для экономики Беларуси относительно невелико.





Согласно расследованию самого Рейтер, от сокращения поставок в Беларусь СУГ потери понесут российские компании, прежде всего СИБУР, поставляющие СУГ в основном в Украину. Представляется, что то же касается и нефтепродуктов – российские кампании не в первый раз используют беспошлинный ввоз нефтепродуктов в Беларусь для дальнейшего реэкспорта под видом других продуктов. Кроме того, беларуский рынок бензина даже без реэкспорта привлекателен для российских кампаний в сравнении с российским. На схемах реэкспорта основными выгодополучателями являются российские кампании, а Беларусь получает дополнительные налоги в бюджет и оплату за услуги, однако объемы этих рынков для экономики страны незначительны, в отличие от рынков поставок непереработанного сырья – нефти и газа из РФ. Для России эти объемы тем более незначительны, однако, правительство и конкуренты российских выгодополучателей могут быть заинтересованы в дисциплинарных мерах в отношении нарушителей. Беларусь и Россия приступили к обсуждению дополнения в межправсоглашения по нефтепродуктам и СУГ (в настоящий момент они не являются предметом договора).





Вместе с тем, в сообщении Рейтер упоминается также задержка РФ платежа за т. н. «перетаможку» российской нефти (ежегодно по межправсоглашению 6 млн тонн), т. е. около USD70 млн. за июль. Также сообщается о задержке кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и госкредита на USD1 млрд. Два заключительных транша ЕФСР по USD200 млн. Фонд задерживает с начала года из-за невыполнения Беларусью обязательств по кредитному соглашению, госкредит в USD1 млрд. запрошен на рефинансирование старых долговых обязательств. Минфин РФ опроверг утверждения Рейтер относительно кредитов.





Иными словами, все упомянутые Рейтер пункты не являются для беларуско-российских отношений реально важными, однако информационное давление на Беларусь постоянно нарастает.