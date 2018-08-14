Пресса Британии: по Европе бродит призрак "Пражской весны"

Пятьдесят лет назад в Чехословакии август был чем угодно, только не тихим летним месяцем, пишет колумнист Financial Times Тони Барбер.





Кремль тогда настаивал, что оказывает "братскую помощь" союзнику по соцлагерю, которому грозит контрреволюция, и военные из СССР, бравшие под контроль Прагу и Братиславу, очень удивлялись, когда местные жители выкрикивали "Иван, иди домой".





Для многих чехов и словаков сегодня события "Пражской весны" - далекая, малоизвестная эпоха.





Однако из этих событий по-прежнему можно вынести уроки. Первый в том, что догматичные идеологии - будь то коммунизм, каким он был в 1960-е, или сегодняшние догмы правых и левых радикалов - саморазрушительны. Они предлагают неадекватные решения существующих в нашем обществе сложных проблем. Они подавляют критиков, пренебрегают экспертами и ведут к деградации.





Они приводят к неэффективной экономике, росту напряжения в обществе и недовольству политическим режимом.

Второй урок в том, что человеческую жажду справедливости, свободы, уважения к правам невозможно утолить. Это подтверждается всей историей социалистического блока: Восточный Берлин в 1953 году, Будапешт в 1956-м, Прага в 1968-м, Гданьск в 1980-м и страны Балтии в 1988-1991 годах.

Третий урок заключается в том, что политические преобразования не обязательно должен сопровождать язык и манеры подворотен - главный инициатор "Пражской весны" Александр Дубчек всегда улыбался, был вежлив, и излучал достоинство. Может быть его можно винить в том, что он считал коммунизм реформируемой идеологией, но он вернулся на родину героем.



