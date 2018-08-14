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Пресса Британии: по Европе бродит призрак "Пражской весны"

Танки на улицах Праги - жемчужины среди европейских городов. Сокрушение мирного протестного движения. Лидеры страны вывозятся в Москву, где их вынуждают отказаться от своих гуманистических идеалов.

Пятьдесят лет назад в Чехословакии август был чем угодно, только не тихим летним месяцем, пишет колумнист Financial Times Тони Барбер.

Кремль тогда настаивал, что оказывает "братскую помощь" союзнику по соцлагерю, которому грозит контрреволюция, и военные из СССР, бравшие под контроль Прагу и Братиславу, очень удивлялись, когда местные жители выкрикивали "Иван, иди домой".

Для многих чехов и словаков сегодня события "Пражской весны" - далекая, малоизвестная эпоха.

Однако из этих событий по-прежнему можно вынести уроки. Первый в том, что догматичные идеологии - будь то коммунизм, каким он был в 1960-е, или сегодняшние догмы правых и левых радикалов - саморазрушительны. Они предлагают неадекватные решения существующих в нашем обществе сложных проблем. Они подавляют критиков, пренебрегают экспертами и ведут к деградации.

Они приводят к неэффективной экономике, росту напряжения в обществе и недовольству политическим режимом.

Второй урок в том, что человеческую жажду справедливости, свободы, уважения к правам невозможно утолить. Это подтверждается всей историей социалистического блока: Восточный Берлин в 1953 году, Будапешт в 1956-м, Прага в 1968-м, Гданьск в 1980-м и страны Балтии в 1988-1991 годах.

Третий урок заключается в том, что политические преобразования не обязательно должен сопровождать язык и манеры подворотен - главный инициатор "Пражской весны" Александр Дубчек всегда улыбался, был вежлив, и излучал достоинство. Может быть его можно винить в том, что он считал коммунизм реформируемой идеологией, но он вернулся на родину героем.

Эти три урока важны на фоне политических событий последних лет в Европе. Либерализм отступает, верховенство закона под угрозой, силу набирает националистический популизм. В Евросоюзе нет единства.

У Чехии и Словакии тоже нет панацеи от этой болезни. Президент Чехии Милош Земан дружит больше с Москвей, чем с Брюсселем, премьер Андрей Бабиш - живущий роскошной жизнью миллионер, напоминающий Дональда Трампа или Сильвио Берлускони.

В Словакии после убийства журналиста Яна Куцяка ушел в отставку премьер Роберт Фицо, но до этого успел - совсем как венгерский популист-премьер Виктор Орбан - сделать ряд заявлений о разлагающем влиянии на страну филантропа Джорджа Сороса.

Государства Вишеградской четверки - Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - сегодня не показывают большого уважения к европейским ценностям, считает колумнист FT. Между тем именно им, учитывая их небольшой размер и географическое положение, не помешало бы оставаться как можно ближе к европейскому идейному мейнстриму, ведь именно на этих идеалах и держались реформы "Пражской весны".



Источник: по мат. ВВС
20:11 14/08/2018






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