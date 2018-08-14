Валерий Карбалевич: В Оршанском районе Лукашенко плохо встретили

Рабочая поездка Лукашенко в Оршанский район обернулась разборками и 14 августа на совещании в Орше.

"Скорее всего, министра (министра промышленности. - БП.) сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, - публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты - молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет", - обратился Лукашенко к директору Оршанского инструментального завода Владиславу Бардюкову.





14 августа Лукашенко на совещании в Орше принял ряд кадровых решений.





Чем вызвана столь резкая критика членов правительства? В интервью "Белорусскому партизану" размышляет политолог Валерий Карбалевич.





- Лукашенко устроил разнос чиновникам на Оршанском инструментальном заводе и на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района. Руководитель страны только сейчас заметил, что его поручения не выполняются? Или причина несдержанности лежит глубже?





- Мы наблюдаем стандартный набор технологий, которые Лукашенко использует уже много лет: царь добрый, бояре плохие. Поэтому во всех бедах виноваты правительство, директора, местная вертикаль - ничего нового.





Если говорить про последние два дня, то мне кажется, сложилась следующая ситуация. Если не выполняются его поручения на неком макроэкономическом уровне (например, повысить зарплату до тысячи рублей), то Лукашенко смотрит на это сквозь пальцы, понимает: задача невыполнимая. А тут в Оршанском районе его плохо встретили, что называется: показуха оказалась настолько очевидной показухой, что даже он заметил, что асфальт кладется на траву. Более того: даже не смогли убрать туалет, куда зашел Лукашенко - и это обстоятельство действительно вывело его из себя. Понятно, поднять весь Оршанский район за год невозможно, но вот туалет почистить - вполне выполнимая задача. И тут он полностью рассвирепел.





- Действительно ли министру промышленности следует готовиться к ссылке на Оршанский инструментальный завод?





- Угрозы звучали два дня: и вчера, и сегодня, - что нужно снять двух министров. Были такие прецеденты, когда руководителя деревообрабатывающего концерна направили директором одного из деревообрабатывающих заводов. Вполне вероятно, что действительно министра могут сослать директором завода, или же, насколько я понял, освобождается должность руководителя Оршанского района. Варианты есть.





- Если на фоне поездки в Оршанский район подвергается резкой критике руководитель Витебской области или даже министр промышленности - еще можно понять. Но каким боком ко всем этим событиям привязан госсекретарь Совбеза Станислав Зась?





- У Лукашенко есть прием, который он использовал много раз. Если он недоволен каким-то чиновником, то ищет повод для его увольнения. Помните, как он уволил Шеймана с должности госсекретаря Совета безопасности? После взрыва на День независимости в 2008 году, хотя вроде прямой связи и не прослеживается. Уволил руководителя Минского облисполкома Батуру, заместителя руководителя администрации президента Тура из-за того, что плохо работал деревообрабатывающий завод в Борисове. Вполне возможна и тут такая же ситуация: он недоволен госсекретарем и нашел вот такой повод для возможного увольнения.





- Последуют ли за жесткой критикой такие же жесткие кадровые решения? Стоит ли ожидать смены правительства?





- Лукашенко заявил: готовьте предложения по замене всей верхушки правительства. Но действительно ли за этими заявлениями стоит отставка правительства, либо это очередная страшилка - понять сложно. Теоретически все возможно, но немного страннновато: когда был кризис, валовые показатели падали - правительство работало, когда показатели начали расти - отправлять правительство в отставку? Не вижу логики. Но в решениях Александра Лукашенко не всегда можно найти логику. Поэтому все возможно.







