Светлана Калинкина: Нужно менять систему, а не персон

Глава государства приказал своим подчиненным внести предложения по изменениям в правительстве, в частности «по министрам промышленности и строительства».





По словам журналистки, Лукашенко чувствует кадровый голод, а также – что его система назначения министров не работает, передает "Белсат"





«Глава государства чувствует, что все кадровые резервы, которые они формировали, это формальность. Потому что главное качество, которое нужно для того, чтобы попасть в этот резерв, – лояльность к власти. Но я убеждена, что на самом деле ничего он менять не будет. У нас были попытки и были примеры, когда действительно достойных людей брали во власть – напомню, например, о Кирилле Рудом – но они там просто не применялись, просто там не могли работать. Для того, чтобы министры были способны что-то сделать, нужно менять систему, а не персон», – отметила Светлана Калинкина.









По ее мнению, Лукашенко убежден, что дает хорошие и качественные поручения:





«И все эти годы он демонстрировал свои методы: «откручу голову», «посажу», «пойдете убирать на улицу» и так далее. Но на самом деле, если абсурдные поручения – хоть ты топай, хоть ты хлопай, хоть ты наказывай, хоть ты угрожай, а выполнить их невозможно. Просто напомню, что люди такого склада одинаково думают. Вот буквально на днях Минобороны России рассекретило архивы, и там приказ Сталина в августе 1941 года «бомбить Берлин». Сталин был убежден, что он отдал приказ, и его можно выполнить. Так и Лукашенко живет с ощущением, что он дал приказ, поручение, и нужно выполнить. На самом деле это же, конечно, так не работает».





13 августа глава Беларуси жестко раскритиковал качество работы местных органов власти и управления промышленной отрасли по развитию Оршанского инструментального завода. Он обвинил своих подчиненных в том, что они устроили для него показуху.





На следующий день Лукашенко возмутился тем, что чиновники не выполняют его прямых поручений.