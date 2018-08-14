Участие в (не)санкционированном мероприятии





Председатель партии БНФ Григорий Костусев столкнулся с Мариной Федоровой в 2016 году, во время затянувшегося судебного разбирательства по поводу своего участия в "Дне воли". В том году праздничное шествие было разрешено, а Костусев был одним из заявителей празднования. Однако разрешение Мингорисполкома не помешало милиционерам составить на политика протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.





На первом судебном заседании, которое вела судья Савецкого района Минска Наталья Драчева Костусев получил 30 базовых величин.





"Я не согласился с таким решением и подал кассационную жалобу в Минский городской суд. Тогда Мингорсуд нашел много нелепостей в показаниях свидетелей-милиционеров и в решении этой судьи и оно было отменено. После этого дело было передано обратно в районный суд для повторного разбирательства и попала именно суде Марине Федоровой. В знак солидарности с первой судьей она также дала мне штраф, но меньшего размера. Вместо 30 базовых - 20", - вспоминает события 2016 года Костусев.





Тогда председатель БНФ вновь направил кассацию в Мингорсуд, но на этот раз безуспешно: решение Федоровой осталось без изменений. Стоит отметить, что тогда Костусев отдельно обращался к городскому суду с просьбой вынести в адрес судьи Федоровой частное определение (специальное судебное постановление, в котором обращается внимание на нарушения законодательства. Ред.) за принятие заведомо неправосудного постановления.





15 суток за предвыборный пикет





Бывший председатель Объединенной гражданской партии, руководитель организации "Европейский диалог" Анатолий Лебедько в марте 2014 года получил от Марины Федоровой всего 15 суток ареста: 5 - за мелкое хулиганство и 10 - за нарушение порядка проведения массового мероприятия. Таков был результат одного из предвыборных пикетов ОГП, когда были задержаны его участники, а на Лебедько составлены административные протоколы якобы за попытку учинить драку и за нецензурную брань в отношении второго секретаря БРСМ Алексея Морозика.





Вспоминая те события, политик отметил, что совсем не удивлен тому факту, что именно эта судья сейчас ведет политически мотивированный процесс над профсоюзными лидерами.





"Давайте начнем с терминологии. Марина Федорова, кстати, не судья. Она типичный чиновник на контракте, который назначается исполнительной властью, получает зарплату i послушно выполняет распоряжения, поступающие по телефону. Это категория чиновников имеет свою "спецодежду" - мантию, i это единственное, что осталось от независимой судебной системы в сегодняшней Беларуси.





С Марины Федоровой, а лучше с Сукало (председатель Верховного суда. Ред.) Можно писать современную интерпретаций полотна Давида «Сдирание кожи с продажного судьи». Известно, что в каждом суде есть несколько лиц, которые специализируются на делах с политической подоплекой. Федорова одна из них", - высказывает свое мнение Анатолий Лебедько.





"Ничего страшного. Подумаешь, человек ошибся"





В 2017 году, сразу после массовых задержаний на "День воли", активист Леонид Кулаков был осужден Мариной Федоровой на 25 суток ареста. Несмотря на расхождения показаний свидетелей-милиционеров и ошибки в административных протоколах, судья признала активиста виновным в неповиновении законным требованиям должностного лица (ст. 23.4 КоАП) и в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП).





"На том процессе около меня сидел правозащитник "Весны" Андрей Полуда. И когда судья Федорова попросила одного из милиционеров-"лжесвидетелей" показать, кого он задерживал 25 марта, тот сразу указал на Полуду. Тогда я возмутился и сказал судье: "Неужели после этого Вы будете дальше меня судить?". На что она ответила: "Ничего страшного. Подумаешь, человек ошибся".





После этого у меня пропало всякое уважение к ней. Я отказался отвечать на ее вопросы, потому что я понимал, что это уже не суд, а спектакль. Ей сказали осудить - она ​​осудила. Тогда мне хотелось ей сказать: "Вы знаете, почему Фемида стоит с завязанными глазами? Да потому, что ей стыдно смотреть на белорусских судей. Она от стыда закрыла глаза, потому что не может смотреть на этот позор!"- возмущается активист.





Что касается дела Федынича и Комлика, то здесь Леонида Кулакова не питает никаких иллюзий по поводу вероятности оправдательного приговора. По его мнению, судья может оправдать их только тогда, когда ей это прикажут сверху.