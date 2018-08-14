Беларусь: жратва в разгаре

Под удар попали «вшивые блохи», так Александр Лукашенко называл представителей бизнеса, а потом и другие относительно независимые от государства категории беларусского общества: учителя-репетиторы, автослесаря, строители-ремонтники, рыночные продавцы, таксисты…





Далее очередь дошла до госуправленцев-коррупционеров из различных отраслей лукашенковского хозяйства, несанкционированно ворующих у САМОГО. Но с теми проще – они проверенные кадры. Их немного «пожурили», «задолженность» и «штраф» изъяли, и если «правильно» себя вели в процессе, то бишь осознали, что нечего кочевряжиться, а делиться надо со всех «доходов», то значит таким новое место в беларусской госиерархии практически гарантировано.





2018 год стал характерен тем, что спецслужбы Беларуси концентрируют свое внимание на узких отраслях. Началось все с кампании «Дело врачей», где под замес попали от рядовых врачей до руководителей медучреждений. За несколько месяцев задержано около 150 человек. В результате – врачи ведут себя, почти как диссиденты: во всех видят провокаторов, предпочитают разговаривать шепотом вне помещений, оставив телефоны в кабинетах, а при телефонных разговорах излишне елейно подчеркивать свою лояльность. И такие действия в современной Беларуси, увы, не лишены смысла.





В информационном плане «Дело врачей» как-то сразу затихло после сообщений об инсульте Лукашенко. Был инсульт или это очередной гипертонический криз по ишемическому типу, не столь важно. Важна реакция общества. А она была очень интересно-показательна. От радостных надежд, что «все, отмучился (-ись)», до «что же теперь с нами будет» вплоть до того, что «сейчас Путин нападет».





Так сильно за бацьку в народе, наверное, никогда не переживали. Даже 12 лет назад, когда Лукашенко сразу после дня голосования формальных президентских выборов на месяц исчез из видеоряда новостей, было по-семейному очень тихо и соседи не узнали. В стране «Майдан», палатки в двухстах метрах от основной резиденции, народ бунтует, а бацька «знік». Уже тогда озвучивалась версия, что у ПП РБ инсульт по ишемическому типу. С учетом тогдашнего оснащения беларусских медучреждений, источники рассказывали, что даже ему лечиться приходиться у лучших профессоров из «Бакулевки» (Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева МЗ РФ). Говорят, что тогда АГ, как руководство КНДР, передвигался исключительно на персональном поезде. Но недолго – после скоропостижной смерти «главного туркмена» и очередного витка напряжения в отношениях с «другом Володей» лечиться в РФ, скажем так, стало нецелесообразно. И, как говорят в народе, не было бы счастья, да несчастье помогло, – в Беларуси резко началось переоснащение медицинских центров. Ударными темпами начало завозиться новейшее западное медицинское оборудование. Но это так, небольшой экскурс по новейшей истории. Вернемся в беларусскую действительность.





Практически сразу после достаточно эмоциональных обсуждений о бренности высокопоставленной чиновничьей жизни, медиапространство всколыхнуло «Дело журналистов». Казалось бы, история не стоит выеденного яйца. Кто-то из журналистов поделился с «братьями по перу» паролями к платной версии государственного информационного агентства. Казалось бы, что здесь такого? Смени ключи доступа к ленте, которые, вероятно, не менялись годами, и все – инцидент, можно сказать, исчерпан. Зачем колыхать пространство? Неужели столь необходимо таким образом наказать виновных – якобы в экономическом подрыве государства?





Сомнительная перспектива с точки зрения компенсации возможного нанесенного ущерба. Зато теперь всему миру стало известно, что бацькино информагентство имело всего около 30 платных подписчиков и не имело квалифицированной службы сетевой безопасности. Честно говоря, уровень тех новостей, что генерировало то агентство, так себе, неинформативно и малоинтересно. По хорошему счету, им бы самим еще приплачивать надо было журналистам только за прочтение порядком поднадоевшей за 24 года хроники легендарной жизни первого лица, не говоря уже о тиражировании однообразных новостей. Но как всегда государство решило раздуть из мухи слона.





На хорошо удобренной почве тут же стали расцветать теории заговоров и разные конспирологические версии. Оказывается, во-первых, Россия готовится поглотить Беларусь, и это сделано специально, чтобы нанести удар по медиапространству Беларуси и в очередной раз подставить Лукашенко перед Западом и своим народам. Во-вторых, Лукашенко готовится к досрочным выборам и поэтому уже зачищает медиапространство и таким образом укрепляет свои тылы.





Сразу возникают вопросы. Какое оно там – медиапространство, почему по нему надо так показательно ударять? Де-факто Беларусь уже находится под плотным контролем и влиянием РФ: информационно, экономически, политически, военно-стратегически. Намного больше, чем Украина в 2013 году. Нет смысла при существующем положении вещей кому-то преувеличивать влияние беларусских СМИ в государстве. Оно такое же, как и влияние оппозиции и гражданского общества в обычной стране с сильной авторитарной властью, т.е. – НИКАКОЕ. Все уже давно либо зачищено и подконтрольно, либо считает, что оно независимо, но при этом с сильным инстинктом самосохранения – внутренней цензурой.





Кроме того, в Беларуси как таковых реальных выборов нет. Нет уже давно. Последние президентские относительно свободные были в далеком 1994 году – тогда избрали президентом Александра Лукашенко. Парламентские были в 1995 году, не очень удачные для АГ. Дело чуть не кончилось импичментом. Сразу после этого был сделан вывод: чтобы быть у власти вечно, надо менять подходы. Но с интеллектом как всегда туговато, поэтому пошли по наиболее простому и понятному пути: неважно, как голосуют – важно, как считают. После чего у бацьки карта и поперла.





Так в чем основная подоплека «Дела журналистов»? Думаю, что не стоит искать черную кошку в темной комнате. Она скорее банальна и проста. Был бы повод, а причину найдут всегда. В Беларуси создан мощный силовой аппарат из разных ведомств. Служивых людей, обеспечивающих весь репрессивный цикл – от службы охраны президента до пенитенциарной системы – тьма, значительно больше, чем в любой стране на душу населения. И им всем хочется банального – кушать. Кушать качественно, вкусно, с удовольствием и непомерным аппетитом.





А в такой стране, как Беларусь, размеры стола и разнообразие блюд сейчас катастрофически сокращаются. Народ, смотря на это, разбегается, количество налогоплательщиков стремительно снижается. Внутренних резервов нет. Запад прагматичен, прежде чем дать много, требует изменений не на словах, а на деле. Доить соседнею РФ уже все меньше получается. Коровка оказалась с норовом, на сказки и ласку уже не так ведется. Пастбища у нее тоже сейчас не ахти, да и ее пастухам самим сытно хочется есть.





В Беларуси на фоне усыхания пирога приходится нынче служивым людям доказывать свою крутость, нужность и полезность. Созданная репрессивная система ужиматься и сокращаться не желает, а только хочет жрать. Отсюда, практически из ничего, периодически возникают громкие резонансные дела. Чем дальше, тем изощреннее должны быть страшилки для престарелого диктатора. Но рано или поздно такого рода системы начинают пожирать сами себя. Дальше будет больше…