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По другому не получается: белорусам приходится общаться с властями через ООН

Шестеро могилевчан, которые участвовали в оппозиционных акциях протеста весной 2017 года, ответили на замечания белорусских властей в КПЧ ООН.

Об этом пишет mspring.online

Алена Кисель, Елена Крень, Константин Чернов, Александр Каранкевич, Денис и Павел Крайцевы пожаловались в КПЧ ООН ещё в декабре 2017 года, заявив, что белорусские суды несправедливо наказали их штрафами за участие в мирных собраниях.

В ответ на это постоянная миссия Республики Беларусь при офисе ООН в Женеве выразила недовольство жалобами. Отечественные дипломаты заявили о злоупотреблении могилевчанами правом на обращение в КПЧ ООН. Также они сообщили, что каждый из осужденных за акции протеста проигнорировал возможность обращения в прокуратуру.

Правозащитник Борис Бухель помог всем шестерым составить свои возражения на ответ властей:

— Что касается прокуратуры, Комитет по правам человека ООН неоднократно подчеркивал, что пересмотр в порядке надзора, который сохранился в некоторых странах бывшего СССР, не признается в качестве эффективного средства правовой защиты, — сказал Бухель.

Пересмотр дела по существу в установленном порядке влечет только кассационная жалоба. А этот этап, как сказал правозащитник, каждый из шести человек уже прошел.


Борис Бухель обратил внимание на то, что белорусским властям неоднократно указывалось на необходимость привести законодательство по свободе мирных собраний к соответствию с международными нормами. Однако власти Беларуси игнорируют эти указания ООН.

— Теперь остаётся только подождать два-три, может четыре года, пока Комитет по правам человека  вынесет своё решение. Как показывает прошлый опыт всех обратившихся в КПЧ с подобными жалобами, решение по ним будет положительное, — сказал правозащитник.

17:37 14/08/2018






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