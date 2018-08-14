"Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели", - обратился к Жарко Лукашенко в ходе рабочей поездки в Оршанский район во вторник.





Напомним, КГБ Беларуси вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигурантами дела являются чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.









За взятки, в частности, были задержаны замминистра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий, генеральный директор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий (в его тайниках обнаружено около $500 тыс.), главврачи ряда больниц, пишет interfax.by





А вот вице-премьер Жарко, руководивший этим ведомством почти 11 лет оказался как бы и ни при чем. По неофициальной информации, он вхож в семью Лукашенко - является крестным отцом его внебрачного младшего сына Николая.