Наконец-то высказался: Лукашенко пожурил Жарко за коррупцию в Минздраве
Лукашенко слегка покритиковал вице-премьера Василия Жарко за коррупцию в здравоохранении.
"Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели", - обратился к Жарко Лукашенко в ходе рабочей поездки в Оршанский район во вторник.
Напомним, КГБ Беларуси вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигурантами дела являются чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.
За взятки, в частности, были задержаны замминистра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий, генеральный директор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий (в его тайниках обнаружено около $500 тыс.), главврачи ряда больниц, пишет interfax.by
А вот вице-премьер Жарко, руководивший этим ведомством почти 11 лет оказался как бы и ни при чем. По неофициальной информации, он вхож в семью Лукашенко - является крестным отцом его внебрачного младшего сына Николая.
"Белорусский партизан"
15:34 14/08/2018
‡агрузка...