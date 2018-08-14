Десятки тысяч: в ООН посчитали боевиков "Исламского государства"

В нем отмечается, что глобальная сеть «Исламское государство» и ее сторонники представляет собой растущую угрозу, как и "Аль-Каида".





В Сирии и Ираке находится от 20 до 30 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство». Еще 4 тыс. террористов «Исламского государства» проживают в Ливии, хотя большинство ключевых членов этой организации уже перебралось в Афганистан.





В настоящее время, по данным ООН, в Афганистане находится от 3500 до 4500 боевиков Исламского государства. В Йемене - лишь несколько сотен террористов этой организации, в то время как членов «Аль-Каиды» - до 7 тысяч.





Эксперты ООН утверждают, что боевики «Исламского государства» по-прежнему дисциплинированы, а лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади продолжает «оставаться у власти», передает radiopolsha.pl











