Десятки тысяч: в ООН посчитали боевиков "Исламского государства"
В понедельник, 13 августа, ООН опубликовала отчет, в котором приводилась численность боевиков «Исламского государства» в восточных и азиатских странах.
В нем отмечается, что глобальная сеть «Исламское государство» и ее сторонники представляет собой растущую угрозу, как и "Аль-Каида".
В Сирии и Ираке находится от 20 до 30 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство». Еще 4 тыс. террористов «Исламского государства» проживают в Ливии, хотя большинство ключевых членов этой организации уже перебралось в Афганистан.
В настоящее время, по данным ООН, в Афганистане находится от 3500 до 4500 боевиков Исламского государства. В Йемене - лишь несколько сотен террористов этой организации, в то время как членов «Аль-Каиды» - до 7 тысяч.
Эксперты ООН утверждают, что боевики «Исламского государства» по-прежнему дисциплинированы, а лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади продолжает «оставаться у власти», передает radiopolsha.pl
Заметим, что накануне иракский телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источник в разведке страны сообщил, что аль-Багдади прикован к постели после тяжелого ранения и фактически не управляет группировкой.
"Белорусский партизан"
15:10 14/08/2018
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