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Как с гуся вода!

Госсекретарю Совета безопасности Станиславу Засю объявлено, как сказал Лукашенко, "полное служебное несоответствие".

Как с гуся вода!
Станислав Зась (в центре)
Но Лукашенко оговорился: мол, если до осени он и глава Госкомвоенпрома Олег Двигалев не исправят свои косяки – отправятся в отставку. Вслед за министрами промышленности Виталием Вовком, архитектуры Анатолием Черным и главой Витебской области Николаем Шерстневым.

Приличный генерал после такой публичной порки наверняка написал бы рапорт об уходе. Но Станислав Зась, скорее всего, этого не сделает. Как не сделал в свое время и его предшественник Юрий Жадобин. 

Как не сделали в свое время генерал-полковник Леонид Мальцев, о которого фактически вытерли ноги, публично растоптали, а через некоторое время снова вернули во власть. 

Более того, Леонид Мальцев через несколько лет даже нашел оправдание этому факту, заявив в одном из своих интервью примерно следующее: мол, ну я же человек военный, а военному как сказали, так он и сделал.

Почему чиновники так держатся за свои должности и как в подобных ситуациях должны вести себя уважающие себя генералы?

Генерал-полковник Павел Козловский отвечает на этот вопрос однозначно: написать рапорт.

-- Нельзя терпеть подобное обращение! -- считает Павел Козловский. – Надо подавать рапорт. Если, конечно, выпустят в отставку – могут ведь и не подписать. Ну, а если нет – то хотя бы сам факт для истории будет засвидетельствован.

Я все время сравниваю времена того же Кебича и теперешние. Ну никогда не было такого, чтобы членов правительства так оскорбляли публично! Не имели такой привычки ни Кебич, ни Шушкевич. По-другому вопросы решались. А сегодня – налево и направо такое обращение. Высокопоставленных чиновников унижают, оскорбляют – а с них как с гуся вода!

Генерал, который ценит свое достоинство (если он его ценит, конечно!) должен подать рапорт. Это будет правильно со всех точек зрения. Не оправдал доверия – уйди! 

Но у всех же разное воспитание, разный подход к службе. Сегодня в армии хамство процветает на самом высоком уровне. Иногда даже кажется, что некоторым офицерам все позволено. А вот сделать такой простой шаг – подать в отставку – многие не решаются. Кишка тонка!

Кстати, такого дисциплинарного взыскания, как полное служебное несоответствие, нет. Согласно закону о госслужбе, за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей к государственным служащим могут применяться следующие меры дисциплинарного взыскания:

1. замечание;
2. выговор;
3. предупреждение о неполном служебном соответствии;
4. понижение в классе государственного служащего на срок до шести месяцев;
5. увольнение с занимаемой должности 

По воинскому уставу запрещено объявлять дисциплинарные взыскания командирам (начальникам) в присутствии их подчиненных. Генералу Станиславу Засю политическое недоверие выразили публично.

Неужели этого мало, чтобы хотя бы красиво уйти с должности?

"Белорусский партизан"
14:51 14/08/2018






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