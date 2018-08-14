Но Лукашенко оговорился: мол, если до осени он и глава Госкомвоенпрома Олег Двигалев не исправят свои косяки – отправятся в отставку. Вслед за министрами промышленности Виталием Вовком, архитектуры Анатолием Черным и главой Витебской области Николаем Шерстневым.





Приличный генерал после такой публичной порки наверняка написал бы рапорт об уходе. Но Станислав Зась, скорее всего, этого не сделает. Как не сделал в свое время и его предшественник Юрий Жадобин.





Как не сделали в свое время генерал-полковник Леонид Мальцев, о которого фактически вытерли ноги, публично растоптали, а через некоторое время снова вернули во власть.





Более того, Леонид Мальцев через несколько лет даже нашел оправдание этому факту, заявив в одном из своих интервью примерно следующее: мол, ну я же человек военный, а военному как сказали, так он и сделал.





Почему чиновники так держатся за свои должности и как в подобных ситуациях должны вести себя уважающие себя генералы?





Генерал-полковник Павел Козловский отвечает на этот вопрос однозначно: написать рапорт.





-- Нельзя терпеть подобное обращение! -- считает Павел Козловский. – Надо подавать рапорт. Если, конечно, выпустят в отставку – могут ведь и не подписать. Ну, а если нет – то хотя бы сам факт для истории будет засвидетельствован.





Я все время сравниваю времена того же Кебича и теперешние. Ну никогда не было такого, чтобы членов правительства так оскорбляли публично ! Не имели такой привычки ни Кебич, ни Шушкевич. По-другому вопросы решались. А сегодня – налево и направо такое обращение. Высокопоставленных чиновников унижают, оскорбляют – а с них как с гуся вода!





Генерал, который ценит свое достоинство (если он его ценит, конечно!) должен подать рапорт. Это будет правильно со всех точек зрения. Не оправдал доверия – уйди!





Но у всех же разное воспитание, разный подход к службе. Сегодня в армии хамство процветает на самом высоком уровне. Иногда даже кажется, что некоторым офицерам все позволено. А вот сделать такой простой шаг – подать в отставку – многие не решаются. Кишка тонка!





Кстати, такого дисциплинарного взыскания, как полное служебное несоответствие, нет. Согласно закону о госслужбе, за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей к государственным служащим могут применяться следующие меры дисциплинарного взыскания:





1. замечание;

2. выговор;

3. предупреждение о неполном служебном соответствии;

4. понижение в классе государственного служащего на срок до шести месяцев;

5. увольнение с занимаемой должности





По воинскому уставу запрещено объявлять дисциплинарные взыскания командирам (начальникам) в присутствии их подчиненных. Генералу Станиславу Засю политическое недоверие выразили публично.





Неужели этого мало, чтобы хотя бы красиво уйти с должности?