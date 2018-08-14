Спецслужбы Украины задержали на подконтрольной Киеву территории Донецкой области гражданина Беларуси, который воевал на стороне вооруженных формирований самопровозглашенной "Донецкой народной республики" - в составе батальона "Сомали" и принимал активное участие в вооруженных столкновениях с украинскими войсками, передает радио Свабода.





«Гражданину Беларуси сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и выбрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается», - сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.





Статья 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Фамилии задержанного белоруса не называют.





По словам Андрея Лысенко, гражданин Беларуси попал в ряды «ДНР» в ноябре 2014 года. «Получив звание "старший сержант", он начал военную службу в 1-м отдельном танковом батальоне "Сомали" в должности командира танка, за что ежемесячно получал денежное вознаграждение», - сказал Андрей Лысенко.





По утверждению прокуратуры, белорус также принимал активное участие в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году.





Пресс-секретарь ГПУ добавил, что после участия в военных действиях в 2015 году белорус оставил службу, однако в 2017 году вернулся и был зачислен в одну из воинских частей "ДНР".





"В этом году, 10 августа, для продолжения своей противоправной деятельности он прибыл на территорию Украины, где и был разоблачен сотрудниками СБУ и прокуратуры", - добавил Андрей Лысенко.



