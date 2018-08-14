На президента Молдовы могут завести уголовное дело

"Я требую, чтобы прокуратура возбудила уголовное дело против президента. Прошу считать мой пост официальным заявлением", - написал он во вторник на своей странице в социальной сети.





Как пояснил А.Нэстасе, Додон "всю жизнь работает только на госслужбе", но "можно ли так жить на зарплату чиновника?"





"Посмотрите, в каком замке он живёт. Сколько раз в году ездит на отдых с семьей и всеми родственниками. Как разбрасывается деньгами", - заявил оппозиционный политик.





"Ни одного телевизионного обращения к народу по поводу ситуации в стране. Ни одного выступления в парламенте. Ни одного организованного протеста против режима. Два года мы видели от президента только концерты, охоту, гонки на квадрациклах, сбор клубники и многочисленные поездки в отпуск за государственный счёт", - отметил Нэстасе.









Он также раскритиковал президента за несоблюдение предвыборных обязательств, а также за подписанный им закон об амнистии капитала, передает Интерфакс



