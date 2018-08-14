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Спишет все промахи на чиновников? Лукашенко отправляет в отставку правительство

Александр Лукашенко на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства.

Спишет все промахи на чиновников? Лукашенко отправляет в отставку правительство
По словам его, единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям президента".

"Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, - потребовал Лукашенко. - Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!"

Лукашенко поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства. "Он сидел, не мог отремонтировать крышу - выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается?" - вопрошал на совещании Лукашенко.


"Позняка (председателя Оршанского райисполкома. - Прим. ред) - отправить в отставку и найти ему другую работу", - потребовал он.

"И не дай Бог, здесь не будет сделано то, что вы наметили (вчера вы нам эту программу развернули), и то, что я вам поручил, - предупредил Лукашенко. - Как вариант, направьте Вовка (министр промышленности Виталий Вовк) сюда - будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал: пусть определяются. Не сделает - пойдет туда, куда я вчера сказал".

Источник: БелТА
13:14 14/08/2018






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