"Водитель машины задержан полицейскими на месте происшествия. Несколько прохожих пострадали", - сообщил Скотланд-Ярд. Точных сведений о количестве пострадавших и их состоянии пока нет, но в полиции утверждают, что их жизни ничего не угрожает, передает ВВС





По каким причинам водитель врезался в ограду у здания парламента, также не сообщается. В полиции отметили, что на данном этапе нельзя с уверенностью сказать, был ли этот инцидент связан с терроризмом. Тем не менее, расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции.









Как сообщает Daily Mail со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел около 7:30 утра по местному времени (9:30 в Минске). Прохожие видели, как автомобиль серебристого цвета врезался в ограду, и слышали громкий удар.





На место событий прибыли вооруженные полицейские, вытащили водителя из автомобиля и увели его. По данным газеты, полиция расследует происшествие как серьезный дорожно-транспортный инцидент.





В настоящее время Парламент-сквер оцеплена: на площади установлены металлические и бетонные заграждения. Как сообщает корреспондент Би-би-си Каллум Мэй, на место происшествия стянуто большое количество полицейских. По оценкам журналистов, на площади находятся около 200 сотрудников полиции.





Медики прямо на площади оказывают первую помощь пострадавшим в результате инцидента. К месту происшествия, по сообщениям журналистов, также прибыли машины скорой попомщи и пожарные автомобили.





Станция метро "Вестминстер" закрыта на вход и выход, пассажиры подземки, доехавшие до этой станции, могут только перейти на другую линию.





"Я думаю. что это было намеренное действие - автомобиль на большой скорости ехал в сторону заграждений", - говорит очевидец происшествия Эвелина Охаб.





"Все, что я видел - дым, который шел от машины, серебристого автомобиля... Я просто остановил автобус. Полицейские сказали, что мы должны отъехать назад. Затем, меньше чем через 5 минут, приехал наряд полиции", - рассказал изданию Independent водитель автобуса Виктор Огбомо, который как раз проезжал мимо площади, когда произошел инцидент.





Корреспондент Euronews Винсент Макавини опубликовал в "Твиттере" видео с места поисшествия после того, как туда начали прибывать полицейские.









Напомним, более года назад, 22 марта 2017 года, мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту у здания британского парламента и стал давить прохожих.





Затем он свернул к зданию парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины и набросился с ножом на безоружного полицейского. Затем вооруженная полиция застрелила нападавшего.





Жертвами нападения стали пять человек: офицер полиции Кит Палмер, 75-летний житель Лондона Лесли Родс, преподаватель лондонского колледжа Айша Фрейд, турист из США Курт Кокрейн и пенсионер Лесли Родс. Более 40 человек получили ранения.





Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная в Британии и многих других странах экстремистская группировка "Исламское государство".