



Один мой приятель не может найти для своей фирмы достаточно уборщиц/ков, предлагая ежемесячную зарплату в $700. Другой мой друг искал маркетолога на завод, и ему после длительных поисков предложили поискать специалиста в России. Белорусские бизнесмены в принципе довольно часто отвечают, что рабочие кадры не соответствуют их требованиям, судя по опросу Исследовательского центра ИПМ.





Уйма моих знакомых не желает возвращаться из-за границы в Беларусь, мол, боятся, что их, как молодых и амбициозных, будут присыпать песочком старшие, более пассивные привластные коллеги. Многие мои знакомые мечтают уйти (и часто уходят) со своих должностей, не имея возможности (или мотивации) делать свою работу настолько хорошо, как им бы хотелось.





Эта проблема не только системы власти (которая во многом все же виновата) — то же самое касается EPAM Systems, «Нашей Нивы», «Гомсельмаша» или Солигорского райисполкома. Когда «Крумкачы» столкнулись с финансовыми проблемами, то многие функционеры из сферы спорта злословили, мол, «зачем нам эти бомжи в высшей лиге?»





Наша главная проблема в том, что Беларусь — страна загубленных талантов, без разницы, кто в этом виноват: алкоголизм, лень, государство или какой-нибудь начальник.





Белорусский ресурс





Глава Gallup Джин Клинтон в своей последней книге предсказывает близкую мировую войну за рабочие места. На глобальном рынке труда начнется вскоре движение через границы в поисках соответствующей рабочей силы. Если в стране нет нужных талантов, то и соответствующих рабочих мест не будет, так как квалифицированных людей можно всегда где-то поискать.





Конечно, можно отыскать некую замену талантливым сотрудникам — налоговые льготы для предприятий или сравнительно низкие зарплаты сотрудникам. Но мы не можем, к сожалению, сделать Парком высоких технологий всю страну. Прежние же схемы по получению льготных энергоресурсов из Кремля теряют актуальность. Поэтому Беларуси предстоит изыскивать собственный энергоресурс, который мы так долго растрачивали.





При этом таланты нужно растить так, чтобы они оставались в Беларуси, в то время как многие страны стремятся эти таланты перетащить к себе. Речь не только о Соединенных Штатах, где мигранты являются одним из двигателей экономики, но даже об Испании, которая готова штамповать визы чуть ли не всем, кто готов представить бизнес-план.





В идеале мы также должны привлекать таланты из-за границы, но давайте оставаться реалистами.









Нужны навыки вместо конкретных знаний





Краткий блог — это, пожалуй, не самое удачное место для рассуждений о том, как Беларуси поступить с тем, что я выше успел назвать главной нашей проблемой. Но вот три важнейших момента.





Во-первых, университеты должны сделать приоритетом конкретные навыки (например, менеджмент или программирование), а не знания (макроэкономику или математическую теорию). Значение знаний вообще не стоит переоценивать — каждый из нас знает немало умных и грамотных людей, но не все они являются двигателями в своих сферах.





Смысл не в том, сколько знаний в голове человека, а в том, сколько он может совершить с этой головой. (Мой приятель, который ищет в Минске клинеров на зарплату $700 в месяц, свои пять лет в университете не высидел)





Каждый предмет в университете или профтехучилище должен быть нацелен на то, чтобы отточить некий навык, а не заставить прочитать Х книг (без них вы все равно не обойдетесь).





В «Колледже для Америки», который как раз таки практикует такой подход, чтобы получить диплом бакалавра, нужно достичь 20 целей («улучшить организационную эффективность» или «использовать математику для решения проблем»).





Смысл в том, что значительная часть этих навыков востребована едва ли не на всех существующих сегодня в мире рабочих местах.





Само собой, белорусское образование также должно перестать учить профанации в виде ненужных занятий по трудовому обучению или экзаменов, которые на самом деле многие сдают без всяких усилий.





Во-вторых, процесс культивации талантов должен быть как можно более широким. Стратегия раскрытия талантов требует совместных усилий госорганов, университетов, частных работодателей, экспертов, филантропов, гражданского общества, органов местного управления и т.д. Таланты надо искать не только среди белорусов (обоих полов), но и за пределами Беларуси, если нам это нужно.





Самый банальный пример — это диалог между работодателями и университетами, как это происходит в сфере IT. Но есть ли подобный диалог в сферах юридического или экономического образования?





Такие дискуссии должны найти распространение и в других сферах, и следует увеличивать число участников-стейкхолдеров, чтобы вместе обсуждать, какие таланты сегодня нужны Беларуси и как их можно открывать внутри Беларуси или искать за пределами. Это не настолько космическая задача, как может показаться.





В Австралии доходит до того, что Департамент труда и малого бизнеса (Минтруда по-нашему) ежегодно публикует данные о количестве специалистов, требуемых в различных отраслях, и в соответствии с этим докладом Австралия предоставляет иностранцам виды на жительство.





В-третьих, все подобные начинания сложно осуществить без достаточного количества свободы. Речь ведь не только о политических свободах, но просто о возможности действия — ведь на самом деле преподаватели белорусских университетов могут ненавидеть Минобразования за никому не нужные бумажки даже больше, чем читатели «Хартии-97».





Талант сложно растить в стране, где за какой-то пароль от новостной ленты БелТА редакторов везут в ИВС. Но в конце концов, многое можно делать и без государства.



