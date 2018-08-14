Отдохнул в Иране и ушел в отставку: в Норвегии скандал с министром
Норвежский министр рыбхоза Пер Сандберг вынужден был уйти в отставку, так как "небезопасно" ездил на отдых в Иран.
По словам премьера страны Эрны Сульберг, Пер Сандберг "даже сам" попросил об отставке, потому что провинился по части безопасности поездки.
Вместе с уходом с поста он также перестал занимать должность замглавы Партии прогресса, пишет сайт местного канала NRK.
Сандберг побывал в Иране вместе с подругой - уроженкой этой страны - в прошлом месяце, однако заранее не уведомил канцелярию премьера, куда едет.
Выкладывая фото в соцсети из Ирана, официально он рассказал о поездке лишь через два дня после возвращения домой.
Спецслужбы страны проверяют его служебный мобильный телефон, который он взял с собой в поездку, несмотря на то, что смартфон содержал конфиденциальную переписку с членами правительства.
Полиция также проверяет возможные связи подруги чиновника с иранскими спецслужбами, передает liga.net
11:01 14/08/2018
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