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ЕС даст миллион евро на модернизацию компьютерной сети в "Брузгах" и "Берестовице"

Евросоюз предоставит грант в размере около 1 млн евро на проект по улучшению операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица", сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси во вторник.

"Грантовый контракт подписан между Гродненской региональной таможней и министерством инвестиций и экономического развития Польши от лица Европейского союза. Ведущим бенефициаром проекта выступает таможня", - говорится в распространенном ГТК сообщении.

Реализовываться проект будет совместно с Подляским воеводством  Польши в рамках программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы, передает Интерфакс.


Основной акцент будет сделан на полной модернизации локальных вычислительных сетей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица",  включая замену всего серверного оборудования и оргтехники.

Это будет содействовать укреплению безопасности на белорусско-польской границе, сокращению времени проведения операций таможенного контроля, улучшению эффективности таможенных процедур, считают в ГТК.


10:37 14/08/2018






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