"Грантовый контракт подписан между Гродненской региональной таможней и министерством инвестиций и экономического развития Польши от лица Европейского союза. Ведущим бенефициаром проекта выступает таможня", - говорится в распространенном ГТК сообщении.





Реализовываться проект будет совместно с Подляским воеводством Польши в рамках программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы, передает Интерфакс









Основной акцент будет сделан на полной модернизации локальных вычислительных сетей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица", включая замену всего серверного оборудования и оргтехники.





Это будет содействовать укреплению безопасности на белорусско-польской границе, сокращению времени проведения операций таможенного контроля, улучшению эффективности таможенных процедур, считают в ГТК.



