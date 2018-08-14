Его ссылают в Оршу. Кто такой министр промышленности Виталий Вовк?

«С завтрашнего дня сюда. На какую должность, определим», добавил Лукашенко.





Получается, что уже в течение ближайших дней министр промышленности может потерять свое место.





Кто же такой Виталий Вовк? Это далеко не самый заметный и отличительный лукашенковский министр. Пусть на своем посту он уже больше четырех лет, упоминают Волка очень редко, пишет Наша нива





Виталий Вовк родился в 1962 году в Калинковичах. Этот районный центр Гомельской области примечателен большим количеством чиновников. Отсюда вице-премьер Владимир Семашко, бывший вице-премьер Анатолий Тозик, председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко.





Будущий министр ходил в школу №3 города Калинковичи. Теперь он ежегодно посещает ее во время субботников. В этом году подарил своей школе телевизор, а также сажал во дворе туи.





«Да, сегодня есть проблема малых городов, и особенно малых деревень. И очень хочется, чтобы эти ребята имели будущее, прежде всего, на своей малой родине. Не только возможность получить образование и хорошую профессию, но и достойную работу, построить дом или квартиру. И чтобы их дети и внуки родились и росли на этой земле. И если так сложится, что они окажутся вдали от малой родины, то им было бы к кому приезжать сюда», - говорил Вовк в Калинковичах.





В интервью «Советской Белоруссии» министр немного рассказывал о своих детских увлечениях.





«Технику любил с детства. Особенно автомобили. Поэтому всегда мечтал работать именно на автомобильном заводе. Меня по распределению хотели отправить на «Гомсельмаш», потому что я сам из Гомельской области. Но я все-таки распределился на МАЗ. Там я попал на спецпроизводство в 1984 году, где была очень хорошая школа, отличная система подготовки кадров, высокая ответственность», - вспоминал чиновник.





Вовк окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Автомобили и тракторы» (1984). Затем 17 лет отработал на МАЗе и Минском заводе колесных тягачей.





Поработал немного в частной сфере. С 2001 до 2006 был генеральным директором «Юкола-Сервис» и «Юкола-Моторс». После этого вновь возвращается на Минский завод колесных тягачей. Это предприятие, кстати, полностью принадлежит Военно-промышленному комитету и имеет стратегическое значение для страны. В 2011 году при назначении Вовка директором завода его представлял лично глава ВПК Сергей Гурулев.





В конце 2014 года Виталий Вовк стал министром промышленности, сменив на этом посту Дмитрия Катеринича.





Себя Виталий Вовк называет «не строгим, но справедливым» руководителем. «Не нравится мне, когда человек не держит слово. Особенно, если это руководитель. В моем понимании такая черта не должна быть присуща руководителю. Когда-то купеческое слово было сильнее любых современных договоров. В советское время это было слово директора. Не надо было никаких приказов, бумаг», - говорил Вовк.









Министр рассказал, что работает шесть дней в неделю с 7 утра до 21 вечера. «И без отпуска уже три года. На заводе у нас всегда насчет отпуска шутили. Когда приходили подписывать отгулы, начальник спрашивал, чего в отгул пойдешь - лучше приплюсуй к отпуску. А потом - зачем тебе отпуск? Ранише на пенсию выйдешь», - смеялся Вовк.





Рассказывал, что его жена терпеливо относиться к такому напряженному графику. Жаловался, что не всегда хватало времени на воспитание детей. Когда Вовк работал на заводе тягачей, то в субботу ездил на базу отдыха под Осиповичами на рыбалку. А теперь, мол, времени хватает только на то, чтобы выгулять собаку вечером.





«Люблю бывать на заводах. Иногда просто сажусь в машину и еду смотреть, кто как работает», - говорил министр.





Виталий Вовк получал из рук Лукашенко орден Почета. Во время его работы министром вышли с конвейера первые автомобили завода «БелДжи» под Борисовом. Впрочем, Вовк анонсировал, что может быть создан и полностью собственный белорусский легковой автомобиль. Вполне реально, что сейчас эту задачу поручат уже новому министру.