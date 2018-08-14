Прогиб засчитан. ТОП-5 инициатив под Лукашенко

Временами Лукашенко замечает, что ему «вешают лапшу на уши». Так было во время его визита на Оршанский инструментальный завод.





Гораздо чаще фейковая действительность устраивает Лукашенко или просто остается незамеченным прогибом местных властей. Предлагаем вашему вниманию последние инициативы чиновников, которые нельзя описать, используя литературный язык.





1. «Красивый» забор для Александра Григорьевича

В этом году Александр Лукашенко посетил с инспекцией Дзержинский район.



Чтобы не упасть лицом в грязь, накануне визита высокого гостя, местные чиновники пошли на «радикальные меры» и небрежно покрасили местным жителям забор. Чтобы не упасть лицом в грязь, накануне визита высокого гостя, местные чиновники пошли на «радикальные меры» и небрежно покрасили местным жителям забор.





2. Лукашенко не любит лужи?

В июне Гомель также готовился к приезду главы Беларуси.



В лучших традициях советской показухи во всем городе начали наводить марафет. Одни работники меняли плитку на тротуарах и штукатурили фасады, а другим поручили высушить лужи! В лучших традициях советской показухи во всем городе начали наводить марафет. Одни работники меняли плитку на тротуарах и штукатурили фасады, а другим поручили высушить лужи!





3. Вспахали поле, которое не трогали десятилетиями

В 2011 году Лукашенко посетил комбикормовый завод в Глубоком. Специально к его приезду рядом с заводом «подняли целину». Тогда же он планировал посетить Поставы. Глава Поставщины решил как следует подготовиться и приказал своим подчиненным обработать коровам рога, копыта, хвосты, ликвидировать мух и неприятные запахи, а также прополоть посевы кукурузы вручную. Соответствующий документ-распоряжение главы Поставского райисполкома появилось в сети и содержит более 160 позиций.





4. «Правильная» Речица и суперуспешные предприятия

К приезду главы страны в Речице готовились авральными темпами, показав, как всегда, все самое лучшее.







Но чего же Лукашенко не увидел? Но чего же Лукашенко не увидел?





5 Смерть из-за показухи





В ноябре 2017 года руководство Гомельского химзавода отправило водителя военизированного газоспасательного отряда Кирилла Романова наводить порядок в деревню Бушевка Буда-Кошелевского района. Комплекс должен был посетить Александр Лукашенко. Няведение порядка закончилось трагедией — Кирилл Романов разбился о бетонный пол.



