Дональд Трамп поддерживает идею бойкота "Харли-Дэвидсон"

"Большинство конкурентов "Харли-Дэвидсон " занимают нашу сторону, – написал Трамп в воскресном твите. – Харли сделал очень неудачный ход. Вскоре отношения Америки с внешнеторговыми партнерами станут равноправными".

Базирующаяся в Висконсине компания "Харли-Дэвидсон" ранее в этом году объявила о планах перенести производство мотоциклов, предназначенных для стран Евросоюза, из США на зарубежные заводы, чтобы избежать пошлин, введенных ЕС в ответ на американские пошлины на импортную сталь и алюминий. Компания сообщила, что ее совокупные убытки могут достигнуть 100 миллионов долларов, и во избежание этого она переносит часть своих мощностей за границу.









Трамп, ссылаясь на профсоюз "Харли-Дэвидсон", утверждает, что европейские контрмеры – это лишь "предлог" и что компания еще до введения тарифов на сталь и алюминий планировала переместить часть своих цехов в Таиланд. По словам Трампа, его администрация ведет переговоры с иностранными производителями мотоциклов, которые хотели бы перебазироваться в США, пишет svoboda.org



