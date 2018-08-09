Онлайн-казино узаконено в Беларуси. Эта новость, учитывая суровый бэкграунд белорусского лидера Александра Лукашенко, выглядит фейковой, но это действительно так. Указ N305 о «Совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса» подписан после общественной экспертизы.





Онлайн-казино смогут работать легально в Беларуси при наличии у юрлица лицензии. Начальник управления игорного бизнеса Министерства по налогам и сборам Беларуси Юрий Писаков пояснил, кто сможет получить лицензию на содержание интернет-казино --только юридическое лицо, которое уже имеет лицензию на игорный бизнес и ведет эту деятельность не менее двух лет. При этом стаж руководителя или его заместителя должен быть не менее 3 лет.





Важное условия открытия казино – «наличие денежных средств на специальном счете не менее суммы, которая будет установлена советом министров».





Организатору виртуального казино потребуется иметь гарантийный депозит, открытый на специальном счете. Этот депозит будут использовать для обеспечения выплаты выигрышей и расчетов с госбюджетом в случае финансовой несостоятельности организатора азартных игр, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента.





Налоговая служба, которая и выступила лоббистом закона, будет иметь возможность удаленного доступа к виртуальному игорному заведению и получит право контроля за оборотом средств.





Идентификация посетителей

В указе оговаривается подключение игорного заведения к контролируемой государством «компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса».





Еще одно обязательное требование — в лицензии должны быть указаны «доменные имена сайтов, на которых будет осуществляться виртуальная игорная деятельность». Будет создан реестр легальных игорных интернет-ресурсов.









Возрастной ценз для участия в виртуальных играх повышен с нынешних 18 лет до 21 года. Цель повышения благая – «в целях минимизации вредных последствий участия в азартных играх».





Лукашенко хотя и разрешил крутить виртуальную рулетку, но в Белоруссии есть ограничения.





«Вводится проведение идентификации физических лиц — посетителей виртуальных игорных заведений», — отмечается в указе.





Также в стране ввели запрет предоставлять игрокам денежные средства для участия в азартной игре. Это касается и компаний и физлиц. Организаторы казино будут обязаны устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей.





Процедура получения выигрыша также будет фиксироваться на видео – это предусмотрено указом.





В Беларусь, в казино

Указ, как надеются белорусские налоговики, позволит минимизировать отток денежных средств за рубеж за счет ограничения белорусам доступа «к участию в азартных играх, организуемых и проводимых на сайтах, расположенных вне национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет».





Иными словами, налоговики решили так: если уж не получается запретить вывод средств из страны с помощью блокировок заграничных онлайн-казино, тогда пускай играют на территории родины, в легальных онлайн-казино, и платят налоги по месту жительства.





Похоже, это и есть главный мотив дальнейшей либерализации игорного законодательства — пополнение доходной части госбюджета. С марта этого года в Беларусь узаконены операции с криптовалютой. Покупай-продавай, но главное плати налоги.





Игорный бизнес в Беларуси сейчас на подъеме. Наш ближайший сосед стал тем центром, куда туристы с охотой прокладывают свои маршруты.





Игорные заведения республики предлагают джанкет-туры — путешествие в казино, где для удобства клиента в тур включены стоимость проезда, гостиница и питание. Спиртные напитки в минских казино бесплатные.





Считается, что в Беларуси «честные» слот-машины, поскольку игру регулирует налоговый орган.





Уголовное наказание за игру

В России казино запрещены, за исключением тех, что находятся в специально отведенных для этого игорных зонах. В 2009 году открыли четыре такие зоны. Еще одна зона действует в Сочи. Доход казне от них символический – от нескольких миллионов рублей, до нескольких десятков миллионов. В следующем году планируется открыть игорную зону в Крыму.





Виртуальные казино в России запрещены. Более того, 30 июля президент Владимир Путин подписал закон об усилении наказания за незаконную организацию азартных игр.





Этот закон, внесенный в Госдуму еще в 2016 году, предусматривает уголовную ответственность за организацию и проведение азартных игр без лицензии. Ранее за организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах без лицензии была предусмотрена только административная ответственность.





Теперь, согласно поправкам в УК, нарушителям за проведение азартных игр без лицензии будет грозить штраф от 300 до 500 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет.





За систематическое предоставление помещений для незаконных организации и проведения азартных игр предусматривается штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы.





В России дышится вольготнее, чем в США

Новость про белорусское онлайн-казино будет напоминать историю с запретом Telegram, уверен экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. Он считает, что россияне при желании смогут поиграть в белорусскую виртуальную рулетку.





«Здесь дуализм законодательства: пользоваться Telegram нельзя, но наказывать граждан за пользование тоже нельзя. За игру в казино через интернет тоже не накажут. Но надо понимать, что налог на выигрыш будет двойной», — предупреждает эксперт.





Белорусский минфин автоматически снимет налог с выигрыша, а еще придется заплатить налог в России. Если не хочешь попасть на прицел налоговой службы, добавляет Клименко.





По его мнению, Беларусь, разрешая азартные игры в интернете, конечно рассчитывает и на иностранных игроков. На пополнение за счет них бюджета.





«Но рассчитывать на их участие в игре, как мне представляется, невозможно. Кто же захочет регистрироваться для игры в тотализатор? Азартные игры – дело приватное. Россияне точно не захотят регистрироваться, понимая, что у нас азартные игры вне особых зон просто запрещены», — говорит Клименко.





Американец, если захочет сыграть в рулетку не в Лас-Вагасе, а в Минске, и вовсе может оказаться под преследованием ФБР.





«США, знаете ли, не будут заморачиваться тем, что Белврусь – суверенная территория. Будут искать и там и в какой угодно стране. Вот и выходит, что больших налогов Лукашенко с игорного бизнеса не соберет. Это он просто хайпит на законодательстве», — говорит Клименко.





В России пользователей за участие в азартных играх не наказывают. «Участие граждан РФ в азартных играх в любой форме законом не возбраняется. По этой же причине нельзя наказать пользователей виртуального казино. Но при этом закон не обеспечивает пользователей тех же онлайн-казино возможностью возврата средств, утраченных в результате блокировки сайта», — уточняет Алена Зеленовская, руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс».





Блокируем всех нарушителей

Достоверно оценить теневой оборот рынка интернет-казино в России невозможно. Но некоторые из экспертов оценивают объем теневого рынка в $3 млрд.





Проведение азартных игр в интернете было запрещено в 2006 году, а с 2014 года Роскомнадзор вносит онлайн-казино в реестр запрещенных сайтов.





«Ограничение доступа к сайтам с незаконными онлайн-играми осуществляется на основании решений Федеральной налоговой службы. Эти решения являются основанием для внесения Роскомнадзором данных ресурсов в Единый реестр запрещенной информации», — пояснили «Газете.Ru» в Роскомнадзоре.





Количество заблокированных ресурсов с незаконными азартными онлайн-играми ежегодно растет. По данным Роскомнадзора, в 2015 году было заблокировано 756 ресурсов, в 2016-м — 13 817. В 2017-м — 30 490. С начала текущего года и по 19 июня под запрет попали 22 329 сайтов, уточнили в ведомстве.





В ФНС «Газете.Ru» пояснили, что интернет-ресурсы могут блокироваться, если они нарушают требования законодательства о проведении азартных игр и лотерей. Это относится, в том числе, и к «организаторам азартных игр, находящихся в юрисдикции Республики Беларусь». В ведомстве также отметили, что банк обязан заблокировать перевод денег в адрес организатора азартных игр, если он находится в списке нарушителей.





«В этой связи сообщается, что согласно законодательству Российской Федерации на ФНС России возложены, в том числе полномочия по ведению перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации», — сообщили в ФНС.



