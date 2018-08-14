Лукашенко в Орше возмутился условиями работы: Каторжные люди работают за 200 долларов в месяц
Об этом глава государства заявил, посещая 13 августа Оршанский инструментальный завод, сообщает его пресс-служба.
Так Александр Лукашенко высказал жесткую критику по поводу того, что все на предприятии делается очень медленно, с нарушением обозначенных сроков и без хозяйственного подхода при использовании имущества предприятия и производственных помещений. Большая часть из них содержится в абсолютно неприглядном виде, местами протекает кровля, плесень на стенах. «Разве это рабочие места?! Темница какая-то! Каторжные люди работают за $200 в месяц!» - возмутился глава государства условиями труда рабочих.
08:23 14/08/2018
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