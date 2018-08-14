Так Александр Лукашенко высказал жесткую критику по поводу того, что все на предприятии делается очень медленно, с нарушением обозначенных сроков и без хозяйственного подхода при использовании имущества предприятия и производственных помещений. Большая часть из них содержится в абсолютно неприглядном виде, местами протекает кровля, плесень на стенах. «Разве это рабочие места?! Темница какая-то! Каторжные люди работают за $200 в месяц!» - возмутился глава государства условиями труда рабочих.



