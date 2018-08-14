Главный идеолог Минска Павел Скалабан возглавил «Киновидеопрокат»
Главный идеолог столицы Павел Скалабан назначен директором «Киновидеопроката». Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Во период работы в Мингорисполкоме именно Скалабан запретил концерт группы «Dzieciuki», что вызвало громкий скандал.
Павел Скалабан — сын известного историка Виталия Скалабана.
Должность директора «Киновидеопроката» оставалась вакантной почти год после самоубийства Юрия Чечукевича.
УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома является сетью из 14 кинотеатров.
08:18 14/08/2018
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