Главный идеолог Минска Павел Скалабан возглавил «Киновидеопрокат»

Во период работы в Мингорисполкоме именно Скалабан запретил концерт группы «Dzieciuki», что вызвало громкий скандал.









Павел Скалабан — сын известного историка Виталия Скалабана.





Должность директора «Киновидеопроката» оставалась вакантной почти год после самоубийства Юрия Чечукевича.





УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома является сетью из 14 кинотеатров.



