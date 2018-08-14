"Из всех тем, которые надо обсудить, это вопрос генсека ОДКБ, который стал для нас проблемой", - сказал Н.Назарбаев.





В.Путин заметил на это: "Что касается более широких отношений, в рамках ОДКБ, в рамках ЕврАзЭс, здесь очень большая повестка дня, большие программы, есть и вопросы проблемного характера, как те, о которых вы сейчас сказали".





Генеральным секретарем ОДКБ сейчас является представитель Армении Юрий Хачатуров.





В июле нынешнего года Ю.Хачатуров стал фигурантом уголовного дела, возбужденного армянскими правоохранительными органами.





Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Тогда участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.





Генсеком ОДКБ он был назначен в 2017 году сроком на три года.









28 июля Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова. Специальная следственная служба Армении разрешила Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.





Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.





По обвинению в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году арестован также экс-президент республики Роберт Кочарян, сообщает Интерфакс.



