Сотни человек получили ранения. Об этом сообщают афганские и международные средства массовой информации. Потери среди талибов не уточняются.





Газни является стратегическим городом на главной автомагистрали, связывающей столицу страны Кабул с югом Афганистана. Информационное агентство Reuters отмечает, что нападение город является серьезным ударом для правительственных войск. При этом представитель сил США в Афганистане Мартин О’Доннелл заявил, что афганские национальные силы обороны и безопасности продолжают удерживать свои позиции.





Ранее сегодня на западе Афганистана 50 талибов во главе с командиром сдались войскам правительственной армии. Всего в этой ячейке "Талибана" было 300 боевиков, пише т rus.ozodi.org

11 августа стало известно, что делегация талибов в Ташкенте провела переговоры о мирном урегулировании в Афганистане, однако подробности встречи не раскрываются.









После вывода основного контингента войск НАТО в 2015 году из Афганистана внутренний конфликт в стране обострился. Радикальные исламисты из "Талибана" регулярно устраивают теракты и нападения на афганских и иностранных военных. Пентагон неоднократно заявлял, что российские власти оказывают поддержку талибам под видом помощи в борьбе с афганской ячейкой террористической группировки "Исламское государство". Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подобные обвинения безосновательными.



