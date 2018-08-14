Карбалевич: Давление на независимые СМИ продолжится





Политолог Валерий Карбалевич не исключает такой возможности:





– Все может быть. Ситуация управляемая, это дело политическое, оно было хорошо организовано с участием нескольких ведомств, по крайней мере, Следственным комитетом и МВД. Было хорошо организованное информационное сопровождение, так что дело явно политическое, а политика – такое дело, что оно зависит от конъюнктуры. Поэтому может быть любой исход: могут довести до суда, а могут действительно приостановить.









По его мнению, определенное влияние в этом вопросе на официальный Минск может оказать отрицательная реакция со стороны ЕС, США и международных организаций.





– Если бы Запад молчал, то свободы рук у белорусских властей было бы гораздо больше. Определенное влияние эта реакция оказывает, хотя и не решающее, – отмечает эксперт, дополняя, что само «дело БЕЛТА» выгодно белорусским властям. – Политическому руководству выгодно придушить, запугать независимее СМИ, заставить их бояться, запугать белорусское общество. Комментаторы на сайтах будут более осторожны. Это нормальная логика авторитарного режима – душить, затыкать рот – ничего особо нового тут нет.





Политолог отмечает, что белорусские власти рассматривают опасность со стороны белорусского не зависимого от государства гражданского общества рассматривают как большую, чем опасность со стороны России.





– Поэтому войну с российскими информационными атаками они ведут более осторожно, чем с белорусскими негосударственными СМИ. То, что власти будут давить на независимые СМИ в разных формах, это очевидно. И то, что эта тенденция сохранится, – несомненно, – заключает Валерий Карбалевич.





Калинкина: Ничего хорошего для независимых журналистов предсказать не могу





Главный редактор сайта «Белорусский партизан» Светлана Калинкина хотела бы надеяться, что шанс на то, что дело будет спущено на тормозах, остается:









– Шанс такой есть, всегда хочется верить, что есть процент вероятности того, что власти одумаются. Но очевидно и то, что вся эта операция была затеяна не для того, чтобы разом закрыть дело. Я абсолютно исключаю, что ради той ленты БЕЛТА прошли обыски в ведущих независимых СМИ. Это только повод – запугать, возможно, взять под контроль редакции. В этом была основная задача, и если она будет выполнена, то дело может и не продолжаться.





По ее словам, таким образом белорусские власти могут проиграть информационную войну России:





– Вопрос только в том, действительно ли речь идет об уничтожении таких медиа, как БелаПАН и TUT.BY. Возможно, власти просто хотят взять их под контроль, назначить своих людей, повлиять на контент, чтобы писали что угодно, кроме материалов об Александре Лукашенко. Такими подходами – все запретить и всем руководить белорусская власть доказывает, что ее представления о такой деликатно сфере, как информация, примитивные, они устарели еще в прошлом веке, не то что в нынешнем.





По мнению Светланы Калинкиной, пока белорусские власти не понимают, что у них почти ничего не получается в сфере медиа – что огромные средства были буханы в госСМИ, и все равно, что касается интернета, они проигрывают. Пока государство в принципе не поймет, что сфера информации и медиа – это не та сфера, где можно топнуть ногой, и все само собой заработает и станет интересным и талантливым, независимым журналистам стоит ожидать «наездов» в том или ином виде, прогнозирует собеседница «Завтра твоей страны».





– Это могут быть уголовные дела, блокировки сайтов, запрет на получение информации, судебные дела – все что угодно. Лукашенко пришел к власти и первое, что сделал, стал брать под контроль медиа, зачищать медиапространство Беларуси. Это он делает все свои президентские сроки и, судя по всему, останавливаться не собирается. Поэтому ничего хорошего для независимых журналистов предсказать не могу, – подытожила известная журналистка.



