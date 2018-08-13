Как говорится в сообщении, обвиняемый, являясь депутатом и работая в должности руководителя сельскохозяйственного предприятия, потребовал от неработающей П. «материальные ценности в виде продуктов питания и спиртных напитков за благоприятное решение вопроса о ее трудоустройстве в возглавляемое им предприятие».





Женщина обратилась с заявлением в ОВД. Обвиняемого задержали с поличным в его рабочем кабинете, когда женщина передала ему в качестве взятки материальные ценности в виде спиртных напитков и продуктов питания общей стоимостью 45,56 рубля.





Смягчающими обстоятельствам суд признал наличие на иждивении у подсудимого несовершеннолетнего ребенка и уплату в полном объеме суммы дохода от преступной деятельности.





Экс-депутата и руководителя приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 4 года.