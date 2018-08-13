Суд в США отказался закрыть дело против фабрики троллей повара Путина
Судья отклонил жалобу компании Пригожина, что у Мюллера не было полномочий открывать дело против нее.
Суд в США отказался отклонить обвинения против российской компании Concord Management and Consulting, которую обвиняют в помощи в финансировании пропагандистской операции, чтобы повлиять на президентские выборы в 2016 году в пользу Дональда Трампа. Компания включается в себя "Агентство интернет исследований" - "Фабрика троллей" - и принадлежит российскому бизнесмену Евгению Пригожину, которого называют "поваром Путина", передает Reuters.
Судья Дабни Фридрих не поддержал аргумент компании Пригожина о том, что назначение специального прокурора ФБР Роберта Мюллера было незаконным и он не имел полномочий открывать дело против компании.
13 июля Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения 12 сотрудникам военной разведки России за вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Российских спецслужбистов обвинили во взломе электронной почты руководства Демократической партии.
В России продолжают отрицать вмешательство в выборы президента США.
Напомним, США ввели санкции против 14 сотрудников российской "фабрики троллей" - "Агентство интернет-исследований" бизнесмена Евгения Пригожина. Их обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года.
16 февраля Министерство юстиции США выдвинуло 13 гражданам России и трем российским компаниям обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Все обвиняемые являются сотрудниками компании "Агентства интернет-исследований". Вашингтон выразил намерение добиваться их экстрадиции.
Ранее пресс-служба Twitter также сообщала, что в США около 1,4 миллиона пользователей социальной сети Twitter были уведомлены о том, что они взаимодействовали с аккаунтами, связанными с так называемой "фабрикой троллей" - российским "Агентством интернет-исследований".
18:38 13/08/2018
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