Суд в США отказался закрыть дело против фабрики троллей повара Путина

Судья Дабни Фридрих не поддержал аргумент компании Пригожина о том, что назначение специального прокурора ФБР Роберта Мюллера было незаконным и он не имел полномочий открывать дело против компании.

13 июля Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения 12 сотрудникам военной разведки России за вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Российских спецслужбистов обвинили во взломе электронной почты руководства Демократической партии.





В России продолжают отрицать вмешательство в выборы президента США.





Напомним, США ввели санкции против 14 сотрудников российской "фабрики троллей" - "Агентство интернет-исследований" бизнесмена Евгения Пригожина. Их обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года.





16 февраля Министерство юстиции США выдвинуло 13 гражданам России и трем российским компаниям обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Все обвиняемые являются сотрудниками компании "Агентства интернет-исследований". Вашингтон выразил намерение добиваться их экстрадиции.





Ранее пресс-служба Twitter также сообщала, что в США около 1,4 миллиона пользователей социальной сети Twitter были уведомлены о том, что они взаимодействовали с аккаунтами, связанными с так называемой "фабрикой троллей" - российским "Агентством интернет-исследований".