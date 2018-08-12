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Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства».

«Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ, передает "Телеграф".

По его словам, необходимо привнести «определенные инициативы» относительно фрилансеров.

При этом министр пообещал «очень широко прислушиваться» к журналистскому сообществу в изучении всех позиций.

18:29 13/08/2018






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