В ООН предостерегают власти Беларуси от применения карательных мер в отношении СМИ
Волна облав и произвольных задержаний в отношении независимых издателей и журналистов в Беларуси демонстрирует действие новых норм, ограничивающих деятельность СМИ в Интернете в данной стране, заявил Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Миклош Харасти.
"Данные действия направлены на уничтожение остатков журналистской независимости в Беларуси и являются следствием новых репрессивных законов, принятых в июне в отношении независимых СМИ в Интернете", - цитирует Харасти ПЦ "Вясна".
7 и 8 августа власти обыскали помещения и блокировали деятельность нескольких независимых СМИ, среди которых оказался Интернет-портал Tut.by и единственное независимое новостное агентство в Беларуси БелаПАН.
По меньшей мере, 18 журналистов были арестованы, включая главного редактора Tut.by Марину Золотову и журналистов Ульяну Бобоед, Анну Колтыгину и Галину Уласик. Репортер БелаПАН Татьяна Коровенкова также была задержана. Сотрудникам данных СМИ было отказано в доступе к своим офисам.
Обыски и аресты проводились на основании предполагаемого нарушения Уголовного кодекса, который криминализует незаконный доступ к цифровой информации, способный повлечь значительный ущерб. Новые нормы вводят ответственность за отсутствие государственной лицензии на осуществление любой деятельности в Интернете и за отсутствие идентификации всех пользователей, включая пользователей социальных СМИ.
"То, что мы видим, к сожалению, является обычной фальсификацией уголовных обвинений в отношении независимых журналистов. Возможно, журналисты время от времени и использовали пароли друг друга для доступа к новостным службам государственного новостного агентства БелТА.
Однако заявление о "значительном ущербе" лицемерно, учитывая, что БелТА получает достаточное финансирование от налогоплательщиков и даже часть их доходов не обеспечивается подписками", - отмечает Специальный докладчик.
Харасти выразил особую обеспокоенность арестом Коровенковой, которая регулярно сообщала о своих выводах Специальному докладчику и уделяла внимание обеспокоенности правозащитных механизмов ООН ситуацией в Беларуси.
"Стремление заставить замолчать последний источник информации о проблемах с правами человека для жителей Беларуси является особенно вопиющим в свете заявлений правительства о сотрудничестве с ООН", - говорит Харасти.
"Это также является грубым нарушением обязательства страны не применять карательные меры в отношении граждан за сотрудничество с ООН".
"На шестом году осуществления моего мандата ситуация с правами человека в Беларуси ухудшается. Международное сообщество должно теперь стать более бдительным в отношении судьбы тех, кто информирует общественность", - подытожил Харасти.
*Данное заявление было одобрено Специальным докладчиком ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвидом Кайе.
Миклош Харасти (Венгрия) был назначен Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Советом ООН по правам человека в 2012 году. В 1970-х годах г-н Харасти был основателем движения за права человека и свободную прессу, а в 1990-х годах он стал членом Национального собрания Венгрии.
С 2004 по 2010 годы он работал в качестве представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. С 2010 года он является профессором в нескольких университетах и преподает демократизацию СМИ.
17:49 13/08/2018
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