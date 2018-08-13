"Данные действия направлены на уничтожение остатков журналистской независимости в Беларуси и являются следствием новых репрессивных законов, принятых в июне в отношении независимых СМИ в Интернете", - цитирует Харасти ПЦ " Вясна ".





7 и 8 августа власти обыскали помещения и блокировали деятельность нескольких независимых СМИ, среди которых оказался Интернет-портал Tut.by и единственное независимое новостное агентство в Беларуси БелаПАН.





По меньшей мере, 18 журналистов были арестованы, включая главного редактора Tut.by Марину Золотову и журналистов Ульяну Бобоед, Анну Колтыгину и Галину Уласик. Репортер БелаПАН Татьяна Коровенкова также была задержана. Сотрудникам данных СМИ было отказано в доступе к своим офисам.





Обыски и аресты проводились на основании предполагаемого нарушения Уголовного кодекса, который криминализует незаконный доступ к цифровой информации, способный повлечь значительный ущерб. Новые нормы вводят ответственность за отсутствие государственной лицензии на осуществление любой деятельности в Интернете и за отсутствие идентификации всех пользователей, включая пользователей социальных СМИ.









"То, что мы видим, к сожалению, является обычной фальсификацией уголовных обвинений в отношении независимых журналистов. Возможно, журналисты время от времени и использовали пароли друг друга для доступа к новостным службам государственного новостного агентства БелТА.





Однако заявление о "значительном ущербе" лицемерно, учитывая, что БелТА получает достаточное финансирование от налогоплательщиков и даже часть их доходов не обеспечивается подписками", - отмечает Специальный докладчик.





Харасти выразил особую обеспокоенность арестом Коровенковой, которая регулярно сообщала о своих выводах Специальному докладчику и уделяла внимание обеспокоенности правозащитных механизмов ООН ситуацией в Беларуси.





"Стремление заставить замолчать последний источник информации о проблемах с правами человека для жителей Беларуси является особенно вопиющим в свете заявлений правительства о сотрудничестве с ООН", - говорит Харасти.





"Это также является грубым нарушением обязательства страны не применять карательные меры в отношении граждан за сотрудничество с ООН".





"На шестом году осуществления моего мандата ситуация с правами человека в Беларуси ухудшается. Международное сообщество должно теперь стать более бдительным в отношении судьбы тех, кто информирует общественность", - подытожил Харасти.









*Данное заявление было одобрено Специальным докладчиком ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвидом Кайе.





Миклош Харасти (Венгрия) был назначен Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Советом ООН по правам человека в 2012 году. В 1970-х годах г-н Харасти был основателем движения за права человека и свободную прессу, а в 1990-х годах он стал членом Национального собрания Венгрии.





С 2004 по 2010 годы он работал в качестве представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. С 2010 года он является профессором в нескольких университетах и преподает демократизацию СМИ.