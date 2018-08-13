СМИ: главарь ИГ аль-Багдади смертельно ранен

По данным собеседника канала, аль-Багдади ранили в июне этого года при атаке иракских ВВС на одно из сирийских селений, которое контролирует ИГ. Самолеты нанесли удары по месту совещания радикалов. Несколько террористов погибли, остальные, в том числе главарь, получили тяжелые ранения.





Как утверждает источник телеканала, на место аль-Багдади боевики неиракского происхождения выдвинули Абу Усмана ат-Туниси — он, судя по прозвищу, выходец из Туниса. Однако против него выступили иракские экстремисты.









Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке.



