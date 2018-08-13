Лукашенко отправил министра Вовка работать в Оршу: Или сюда, или в тюрьму
Александр Лукашенко подверг жесткой критике качество работы местных органов власти и руководства промышленной отрасли по развитию Оршанского инструментального завода.
Лукашенко во время посещения Оршанского инструментального завода, Виталий Вовк - в центре, слева от Лукашенко
Соответствующее заявление он сделал 13 августа, посещая это предприятие.
Он обратил внимание, что даже попытки навести порядок на территории завода не принесли должного результата. Все было сделано второпях и некачественно.
"Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ - за ваши безалаберность и безобразие", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
В этом же ключе разговор шел и после посещения предприятия. Лукашенко остался крайне недоволен увиденным.
"Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка) сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, - публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты - молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет", - предупредил Лукашенко, обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову.
При этом он пояснил, почему так важно восстановить эффективную работу предприятия. Это связано с тем, что в экономике страны много предприятий обрабатывающей и перерабатывающей направленности, и на каждом есть потребность в тех или иных инструментах, начиная от крупных производств, наподобие "Гомсельмаша", и заканчивая небольшими сельхозпредприятиями.
"Я бы за него не цеплялся, если бы нам этот продукт не был нужен, - подчеркнул Лукашенко. - Поэтому инструментальный завод надо восстановить на самом высоком уровне, чтобы "Гомсельмаш", МТЗ, МАЗ и все другие предприятия, даже переработки и сельского хозяйства, получили хороший инструмент. Вот почему я цепляюсь за этот завод".
"Пока это идиотское отношение к моему поручению. Но я знаю, что делать. Власти у меня хватит. А министра промышленности с завтрашнего дня сюда, и пусть начинает работать. В какой должности - определи", - заявил Лукашенко.
Лукашенко во время посещения предприятия доложили о финансово-экономическом состоянии завода, перспективах развития и прилагаемых мерах по выводу на устойчивую работу.
Определенные усилия в этом направлении предприняты и есть позитивные сдвиги, однако Лукашенко высказался с жесткой критикой по поводу того, что все делается очень медленно, с нарушением обозначенных сроков и без хозяйственного подхода при использовании имущества предприятия и производственных помещений.
Большая часть из них содержится в абсолютно неприглядном виде, местами протекает кровля. "Разве это рабочие места?! Темница какая-то! Каторжные люди работают за 200 долларов в месяц!" - возмутился он условиями труда рабочих.
Лукашенко потребовал в сжатые сроки навести порядок как внутри неиспользуемых цехов, так и на территории завода, отремонтировать кровлю, подумать, как эффективно использовать пока не задействованные в производстве помещения.
"Белорусский партизан"
16:09 13/08/2018
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