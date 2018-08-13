Соответствующее заявление он сделал 13 августа, посещая это предприятие.





Он обратил внимание, что даже попытки навести порядок на территории завода не принесли должного результата. Все было сделано второпях и некачественно.





"Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ - за ваши безалаберность и безобразие", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.





В этом же ключе разговор шел и после посещения предприятия. Лукашенко остался крайне недоволен увиденным.





"Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка) сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, - публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты - молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет", - предупредил Лукашенко, обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову.









При этом он пояснил, почему так важно восстановить эффективную работу предприятия. Это связано с тем, что в экономике страны много предприятий обрабатывающей и перерабатывающей направленности, и на каждом есть потребность в тех или иных инструментах, начиная от крупных производств, наподобие "Гомсельмаша", и заканчивая небольшими сельхозпредприятиями.





"Я бы за него не цеплялся, если бы нам этот продукт не был нужен, - подчеркнул Лукашенко. - Поэтому инструментальный завод надо восстановить на самом высоком уровне, чтобы "Гомсельмаш", МТЗ, МАЗ и все другие предприятия, даже переработки и сельского хозяйства, получили хороший инструмент. Вот почему я цепляюсь за этот завод".





"Пока это идиотское отношение к моему поручению. Но я знаю, что делать. Власти у меня хватит. А министра промышленности с завтрашнего дня сюда, и пусть начинает работать. В какой должности - определи", - заявил Лукашенко.





Лукашенко во время посещения предприятия доложили о финансово-экономическом состоянии завода, перспективах развития и прилагаемых мерах по выводу на устойчивую работу.





Определенные усилия в этом направлении предприняты и есть позитивные сдвиги, однако Лукашенко высказался с жесткой критикой по поводу того, что все делается очень медленно, с нарушением обозначенных сроков и без хозяйственного подхода при использовании имущества предприятия и производственных помещений.





Большая часть из них содержится в абсолютно неприглядном виде, местами протекает кровля. "Разве это рабочие места?! Темница какая-то! Каторжные люди работают за 200 долларов в месяц!" - возмутился он условиями труда рабочих.





Лукашенко потребовал в сжатые сроки навести порядок как внутри неиспользуемых цехов, так и на территории завода, отремонтировать кровлю, подумать, как эффективно использовать пока не задействованные в производстве помещения.