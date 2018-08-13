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Суд отклонил жалобу Павлюка Быковского на задержание по "делу БелТА"

Суд Партизанского района Минска отклонил жалобу корреспондента Deutsche Welle (DW) Павлюка Быковского на незаконное задержание. Заседание суда прошло в понедельник, 13 августа, в закрытом режиме.

"Адвокат подавал жалобу в моих интересах с точки зрения того, что мое задержание было незаконным и необоснованным. Но они посчитали, что не было никаких нарушений", - пояснил Быковский в интервью DW

Журналист заявил, что намерен дальше оспаривать это дело. "Сама по себе оценка того, было это или не было законным, является достаточно важной", - подчеркнул он.

Павлюк Быковский также намерен добиваться возвращения техники, конфискованной в ходе обыска в его квартире. "У меня сейчас конфискованы вся техника, банковские карточки, телефоны и т.д. Сейчас я буду писать ходатайство, чтобы мне все это возвращали", - отметил он. 

Ранее журналист сообщил, что проходит подозреваемым по делу о незаконном доступе к платной подписке госагентства "Белта".


Задержания журналистов по "делу "Белта"

Напомним, 10 августа Быковский был отпущен на свободу из изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома, куда его поместили после обыска у него дома. 

7 августа в рамках "дела "Белта" прошли обыски в редакциях новостного портала Tut.by и информационного агентства БелаПАН. В ИВС в Минске были помещены семь журналистов этих изданий, в том числе главный редактор Tut.by Марина Золотова. Следователи подозревают их в "несанкционированном доступе к компьютерной информации".

Позже в Следственном комитете заявили, что Золотова "активно содействовала расследованию", признав, в частности, что "с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники" незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке агентства "Белта". Правонарушение Золотовой квалифицировано по статье о бездействии должностного лица. 

По версии следствия, показания задержанных "подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела".

15:40 13/08/2018






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