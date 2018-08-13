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Путин летит в Германию на встречу с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа примет в правительственной резиденции Мезеберг президента РФ Владимира Путина

"В ближайшую субботу, 18 августа, канцлер и представители правительства примут в замке Мезеберг российского президента Владимира Путина", - сообщил в понедельник, 13 августа, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Перед началом встречи Меркель и Путин проведут пресс-конференцию, передает Интерфакс.

Как уточняет НТВ, Меркель и Путин обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуации в Сирии и в Украине, а также проект "Северный поток-2".


"Белорусский партизан"
12:57 13/08/2018






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