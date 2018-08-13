Путин летит в Германию на встречу с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа примет в правительственной резиденции Мезеберг президента РФ Владимира Путина
"В ближайшую субботу, 18 августа, канцлер и представители правительства примут в замке Мезеберг российского президента Владимира Путина", - сообщил в понедельник, 13 августа, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Перед началом встречи Меркель и Путин проведут пресс-конференцию, передает Интерфакс.
Как уточняет НТВ, Меркель и Путин обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуации в Сирии и в Украине, а также проект "Северный поток-2".
"Белорусский партизан"
12:57 13/08/2018
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