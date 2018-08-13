Путин летит в Германию на встречу с Меркель

"В ближайшую субботу, 18 августа, канцлер и представители правительства примут в замке Мезеберг российского президента Владимира Путина", - сообщил в понедельник, 13 августа, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.





Перед началом встречи Меркель и Путин проведут пресс-конференцию, передает Интерфакс





Как уточняет НТВ , Меркель и Путин обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуации в Сирии и в Украине, а также проект "Северный поток-2".



