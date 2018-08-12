По информации Hrodna. life в первых числах августа в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе по подозрению в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями задержали смену таможенников, работавших при оформлении грузовых автомобилей.





По информации источников изздания, среди задержанных есть и бывшие сотрудники таможни: их задержали на следующий день.





Родственники задержанных, с которыми удалось связаться журналистам, рассказали, что задержания проводили минские силовики, вероятно КГБ. Со слов родственников, задержанные уже сотрудничают со следствием и дают признательные показания.









Получить официальное подтверждение редакции Hrodna. life пока не удалось.