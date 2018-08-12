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Таможня "рулит": в "Брузгах" за взятки задержали всю смену таможенников

Не успел забыться громкий процесс по делу таможенников из "Каменного Лога", как им на смену "поспешили" коллеги из пункта пропуска "Брузги".

Таможня "рулит": в "Брузгах" за взятки задержали всю смену таможенников
По информации Hrodna. life в первых числах августа в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе по подозрению в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями задержали смену таможенников, работавших при оформлении грузовых автомобилей.

По информации источников изздания, среди задержанных есть и бывшие сотрудники таможни: их задержали на следующий день.

Родственники задержанных, с которыми удалось связаться журналистам, рассказали, что задержания проводили минские силовики, вероятно КГБ. Со слов родственников, задержанные уже сотрудничают со следствием и дают признательные показания.


Получить официальное подтверждение редакции Hrodna. life пока не удалось.

11:55 13/08/2018






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