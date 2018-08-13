Выступая перед политическими сторонниками в черноморском курортном городе Трабзон, Эрдгоган заявил: «Цель этой операции – заставить Турцию сдаться по всем направлениям, от финансов до политики. Мы вновь столкнулись с политическим закулисным заговором. Если на то будет воля Всевышнего, мы с этим справимся», передает Голос Америки





Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Эрдоганом по нескольким вопросам, включая арест американского пастора в Турции в 2016 году, которого Анкара обвиняет в шпионаже. В июле турецкие власти освободили пастора-евангелиста из-под стражи, но поместили его под домашний арест до судебных слушаний, несмотря на требования США.





На фоне усиления спора в минувшую пятницу Трамп удвоил пошлины на импорт стали и алюминия из Турции, что привело к падению курса лиры на 16 процентов. С начала года турецкая национальная валюта снизилась на 40 процентов.





На утренних торгах в понедельник на азиатских биржах в понедельник курс валюты достиг рекордно низкого уровня в 7,06 лиры за доллар США.





«В чем причина этой бури в стакане воды? – спросил Эрдоган. – Экономических причин для этого нет. Это называется операция против Турции».









Эрдоган вновь призвал турецких граждан продавать доллары и покупать лиру для укрепления валюты, а владельцев бизнеса – не создавать запасы американской валюты.





«Я отдельно обращаюсь к нашим производителям. Не спешите в банки, чтобы покупать доллары, – сказал он. – Не говорите: мы банкроты, нам конец, нам нужно создать гарантии для себя. Поступая так, вы будете неправы. Вы должны знать, что помогать нашей стране сохранять устойчивость – это долг и бизнеса тоже».





Эрдоган дал понять, что не намерен идти на уступки США или финансовым рынкам.





«Мы ответим тем, что пойдем на новые рынки, будем завязывать новые партнерские отношения и создавать новые альянсы, – сказал Эрдоган, который в последние годы развивал более тесные отношения со странами Латинской Америки, Африки и Азии. – Одни закрывают двери, другие открывают новые двери».





Он дал понять, что отношения Турции с Вашингтоном находятся в опасности.





«Мы можем лишь сказать "до свидания" тем, кто приносит в жертву стратегическое партнерство и полувековой альянс со страной с населением в 81 миллион человек ради отношений с террористическими группировками, – сказал он. – Вы готовы пожертвовать Турцией ради священника, связанного с террористическими группировками?»





В случае признания виновным американскому пастору Эндрю Брансону грозит тюремное заключение сроком до 35 лет. Трамп назвал его арест «полным позором» и призвал Эрдогана освободить его немедленно.