Расист и женоненавистник: экс-советница Трампа написала о нем книгу

Омаросе Оне Маниголт-Ньюман 44 года. Она участвовала в первом сезоне реалити-шоу Дональда Трампа "Подмастерье", его продолжении - "Звёздный кандидат" и ряде других, передает ВВС





В возрасте 23 лет она работала в офисе вице-президента Альберта Гора.





После избрания Дональда Трампа на пост главы государства в 2016 году Омароса стала помощником президента и директором по коммуникациям в управлении по связям с общественностью. Однако уже в декабре 2017 года она ушла в отставку якобы из-за разногласий с коллегами.





Жесткие характеристики





В своей книге Омароса называет Трампа расистом, фанатиком и женоненавистником. Официальный релиз книги намечен на 14 августа, но многие СМИ уже опубликовали выдержки из нее.





Реакция последовала незамедлительно. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что книга Омаросы пронизана ложью и фальшивыми обвинениями, а сам Трамп в ходе субботней фотосессии назвал Омаросу "опустившейся на дно жизни".





В книге много внимания уделяется тому, что президент якобы употребил оскорбительное по отношению к темнокожим "слово на букву Н" и что якобы существует запись, на которой Трамп произносит это слово. Фактически автор книги утверждает, что ее и уволили из-за того, что она "охотилась за записями".





Но в книге есть и другие свидетельства проявлений Трампом расовой нетерпимости, в том числе еще до его избрания президентом, утверждают либеральные Guardian, Daily Beast и Washington Post.





При этом ряд критиков уже поставили под сомнение достоверность многих утверждений, содержащихся в книге.





Омароса утверждает, что Трамп хотел использовать свою собственную книгу по ведению бизнеса вместо Библии для принесения присяги.





"Он спросил меня: Омароса, как думаешь, а если я присягну на своем "Искусстве сделки"? Я спросила - что, вместо Библии? Да, "Искусство сделки" же бестселлер. Это величайшая книга по бизнесу всех времен, именно так я буду заключать великие сделки для нашей страны", - пишет в своей книге бывшая советница Трампа. По ее словам, Трамп потом сказал, что это была его шутка, но она считает, что он говорил всерьез.





Странные взаимоотношения с дочерью





Однажды Трамп сказал, что пригласил бы свою дочь Иванку на свидание, если бы она не была его дочерью. Это широко известный факт.





Омароса Маниголт-Ньюман исследовала эти отношения и выяснила, что во время перерыва на съемках телешоу Трампа "Звездный кандидат" основатель группы Kiss Джин Симмонс якобы открыто обсуждал достоинства Иванки при ней и ее отце, называя ее необычайно сексуальной и привлекательной женщиной.





Маниголт также пишет, что видела, как однажды Трамп проглотил листок бумаги из своей записной книжки, о тесных отношениях Трампа и телекомпании Fox News, а также о странных прозвищах, которыми Трамп награждает своих сотрудников.





По ее словам, своего сына Дональда Трампа-младшего отец однажды назвал "лажовщиком", который постоянно все портит.





Кроме того Омароса Маниголт написала, что ей якобы предложили контракт на 15 тысяч долларов в месяц - чтобы она молчала о своей работе в Белом доме. Она, по ее словам, отказалась.









Не первая книга о Трампе





В январе этого года вышла книга журналиста Майкла Вулфа о Дональде Трампе "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа". В ней Вулф рассказал, что окружение президента США называет его ребенком, потому что ему, как и всем детям, нужно немедленное поощрение.





Трамп тогда заявил, что книга Вулфа полна вранья.





На 11 сентября намечен выход книги известных журналистов Боба Вудворда и Карла Берстайна "Страх: Трамп в Белом доме". Сами они говорят, что содержание книги будет покруче Уотергейтского скандала, когда президент США Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку.





Кстати, именно эти два журналиста получили в результате освещения Уотергейта Пулитцеровскую премию.