Доктор философских наук, западноруссист Лев Криштапович, который долгое время работал в Информационно-аналитическом центре при Администрации президента, выступил со статьей «Министр-резонер» . И посвящена она Макею.





Вот пару цитат.





«Как говорил великий немецкий мыслитель, «в наше богатое рефлексией и резонирующее время человек, который не умеет указать хорошего основания для всего, что угодно, даже для самого дурного и превратного, должен быть уж очень недалеким». Именно таким человеком, усердствующим в оправдании самого дурного и превратного, находясь на посту министра иностранных дел Республики Беларусь, является Владимир Макей, которого с полным правом можно назвать министром-резонером.





Вместо того чтобы добросовестно выполнять поручение Президента Александра Лукашенко об увеличении белорусского товарооборота с другими странами, Владимир Макей день и ночь трудиться над поиском аргументов для оправдания агрессивной политики НАТО против России и Белоруссии и многополярного мироустройства».





На статью Криштаповича спровоцировало интервью Влдимира Макея латвийским СМИ во время недавнего визита в Ригу. Визит, кстати, признана крайне успешным. Рига может стать первой страной, где примут многолетнего европейского изгоя Александра Лукашенко. Но продолжаем цитаты.





«Белоруссия, обращает внимание Владимир Макей в свое интервью, «не планирует размещать иностранные [читай российские. – Л.К.] военные базы на своей территории», несмотря даже на то, что соседние страны не только планируют, но уже и превратили свои территории в натовский плацдарм против Белоруссии и России. Вот такой в Белоруссии голубь мира! Так и хочется воскликнуть «O, sancta simplicitas!». Но такова логика министра-резонера, которая ничем не отличается от логики дряхлой старушонки, которая, подбрасывая хворост в костер инквизиции, чтобы сжечь Яна Гуса, в своей невежественности не ведала, что творила. Владимир Макей, находясь на интеллектуальном уровне этой средневековой старухи, подбрасывая хворост уже в натовский костер, не соображает, что он поджигает европейскую безопасность».





«Если бы Владимир Макей умел мыслить, то он бы понял, что с НАТО надо вести диалог совсем не так, как, к примеру, с ЮНЕСКО. Собственно говоря, вести диалог надо не с НАТО (это бесполезное занятие), а надо вести диалог с европейским гражданским обществом, доказывая ему абсолютную ненужность такого реликта «холодной войны», как НАТО. Тогда нашему министру-резонеру было бы понятно, что чем быстрее НАТО будет отправле на свалку истории, тем скорее укрепится мир и безопасность в европейском регионе».