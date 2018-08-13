23-летнюю Ольгу Тесакову избрали в Совет 28-го созыва еще в феврале. Что удалось сделать за эти полгода? Комфортно ли ей в политике? Правда ли, что депутат может решить любую проблему? Вчерашняя студентка ответила на вопросы «Знамя юности», пишет Минск-Новости.





– Ольга, попасть в политику было вашей мечтой?





– Никогда не думала о депутатстве, но активной была всегда. Вначале школьное самоуправление (училась в гимназии № 1 Орши), потом Координационный совет органов студенческого самоуправления Студенческого городка БГУ и Координационный совет жилого комплекса «Студенческая деревня». Еще когда училась на химическом факультете, представляла интересы молодежи, помогала решать проблемы с жильем, стипендией, подработкой. Прошлым летом мы с друзьями обсуждали, что нужно расти в профессиональном плане и выходить с инициативами за рамки вуза. В голове промелькнуло: а почему бы не выдвинуть кандидатуру на выборы в местные Советы депутатов? Уверена, эта задумка так и осталась бы фантазией, если бы не друзья, которые помогли провести предвыборную кампанию: собрать подписи, составить программу, организовать пикеты в 20-градусный мороз… На тот момент у меня, как и у многих молодых людей, была очень низкая политическая грамотность: слабо представляла, как и что нужно делать. А еще все это совпало по времени с поступлением в магистратуру. Я выбрала экономическое направление – пришлось дотошно разбираться в тонкостях управления на предприятии.





– Родители никогда не отговаривали от такой допнагрузки?



– Нет, они спокойны за меня – видят, что занимаюсь любимым делом. А вот какая-то бабушка на пикете однажды отговаривала: «Тебе бы, детка, лучше замуж». Наверное, решила, что я слишком молода для политики. К сожалению, некоторые так думают и сейчас. Например, приходят в мой приемный день, рассказывают о проблеме, просят совета, а потом вздыхают: «Да чем ты можешь мне помочь? Сама ведь девчонка еще».





– Что удалось сделать за эти полгода?





– Я баллотировалась от Дзержинского округа № 23, а точнее, от микрорайона Брилевичи – одного из самых быстро развивающихся в городе. Здесь очень много молодых семей, а также студентов (в студенческой деревне около 8000 жителей). Предложила благоустроить территорию студгородка – месяц назад там уже начал работать крытый велогараж. Занимаюсь проблемой нехватки детских садов, площадок, велодорожек.









– Уже да, хотя на первую сессию шла, сжавшись от страха. Комплексовала, что слишком молодая и неопытная. Теперь расслабилась: не стесняюсь задавать вопросы, если чего-то не знаю. Когда ты молод, можно всецело посвятить себя работе, не отвлекаясь на решение семейных вопросов. Хотя и без опыта старших коллег не обойтись. Из-за того что жила в общежитии, почти не сталкивалась с работой ЖЭУ, поэтому не могла решать проблемы граждан, связанные с несвоевременным вывозом мусора и уборкой подъездов.





– Часто ли к вам приходят с вопросами, которые вполне можно решить самостоятельно? А то ведь как бывает: не принесли газету – звонят депутату, в ближайшем магазине нет свежего хлеба – приходят на прием…





– К сожалению, это так. Как-то ко мне обратились с жалобами на то, что собачники не убирают за своими питомцами. Что я могу сделать в данной ситуации? Не организовывать ведь дружину, которая будет проверять наличие пакетиков у тех, кто выгуливает собак? Если вы хотите, чтобы ваш ребенок играл в чистой песочнице, уберите – будет плюсик в карму. Нужно трезво оценивать, что может сделать депутат, а что нет. Устроить ребенка в переполненный детсад – не в моей компетенции, этого я не могу, а вот содействовать строительству нового – могу. Что, собственно, и делаю: зимой в микрорайоне открывается новое дошкольное учреждение, в планах – благо­устройство оврага по улице Чюрлениса.









– Стройка, благоустройство, проекты, жалобы, проблемы… А на дискотеки, кино и друзей времени хватает?





– Если вы думаете, что, став депутатом, я автоматически повзрослела на лет десять, то ошибаетесь. Как и пару лет назад, я та же веселая девчонка, которая легко может провести вечер выходного дня на Зыбицкой, хотя еще со студенчества была занятой барышней. Друзья всегда шутили: Ольга Дмит­риевна, дадите нам аудиенцию завтра вечером? Но надо признать, что желания развлекаться с каждым годом становится меньше. Моя деятельность в горсовете накладывает отпечаток: стала более спокойная, выдержанная.





– Если парни при знакомстве спрашивают, чем по жизни занимаетесь, ошарашиваете с ходу?





– Нет, чтобы никого не смущать, говорю, что экономист. Все почему-то думают, что депутат – это умудренный опытом человек в строгом костюме, а никак не девушка в летнем платье.

Минск-Новости





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