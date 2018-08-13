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Сестра Сенцова о фейке насчет политзаключенного: Я предполагаю, это была чья-то злая шутка

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан предполагает, что сообщение о том, что якобы самолет с политзаключенным вылетел из Салехарда и возможно прибудет в Киев, было чей-то злой шуткой, или кто-то использовал журналистку Ивлеву для дезинформации.

Об этом она сказала в эфире «Громадського радіо».

Каплан считает, что причиной такой реакции людей на пост Виктории Ивлевой в Facebook стала надежда.

По ее словам, люди начали распространять информацию и звонить ей и адвокату Сенцова, потому что надеялись, что это правда.

Сестра политзаключенного снова попросила воздержаться от разглашения непроверенной информации: «Не надо, пожалуйста. Потому что когда надежды рушатся, это гораздо хуже».

Наталья Каплан добавила, что не верит в теории заговоров, но предполагает, что это сообщение было чей-то злой шуткой, или кто-то использовал журналистку Ивлеву для дезинформации. О том, кто бы мог так поступить, она не знает.



07:08 13/08/2018






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