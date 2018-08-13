Об этом она сказала в эфире «Громадського радіо».





Каплан считает, что причиной такой реакции людей на пост Виктории Ивлевой в Facebook стала надежда.





По ее словам, люди начали распространять информацию и звонить ей и адвокату Сенцова, потому что надеялись, что это правда.





Сестра политзаключенного снова попросила воздержаться от разглашения непроверенной информации: «Не надо, пожалуйста. Потому что когда надежды рушатся, это гораздо хуже».





Наталья Каплан добавила, что не верит в теории заговоров, но предполагает, что это сообщение было чей-то злой шуткой, или кто-то использовал журналистку Ивлеву для дезинформации. О том, кто бы мог так поступить, она не знает.







