В Беларуси готовится постановление о национальном телевизионном контенте
Об этом сообщил министр информации Александр Карлюкевич в эфире программы «Неделя» на СТВ.
Он заявил, что к поправкам в закон о СМИ, которые начнут действовать с 1 декабря, будет разработан ряд нормативных актов в качестве дополнения. Один из них - постановление Совета Министров - будет посвящен исключительно национальному телевизионного контенту. «Нади ним сейчас работают сотрудники Министерства информации и журналистское телевизионное сообщество. Проект этого постановления будем широко обсуждать", - сказал министр.
Напомним, что по новому закону в еженедельном объеме вещания выпускаемых телепрограмм объем телепередач белорусского (национального) производства должен составить не менее 30 процентов.
Как считать эту долю телепередач, и должно определить правительство.
Увеличение количества собственных телепрограмм будет способствовать уменьшению влияния российского медиарынка на Беларусь.
"Белорусский партизан"
07:06 13/08/2018
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