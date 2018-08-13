Он заявил, что к поправкам в закон о СМИ, которые начнут действовать с 1 декабря, будет разработан ряд нормативных актов в качестве дополнения. Один из них - постановление Совета Министров - будет посвящен исключительно национальному телевизионного контенту. «Нади ним сейчас работают сотрудники Министерства информации и журналистское телевизионное сообщество. Проект этого постановления будем широко обсуждать", - сказал министр.





Напомним, что по новому закону в еженедельном объеме вещания выпускаемых телепрограмм объем телепередач белорусского (национального) производства должен составить не менее 30 процентов.





Как считать эту долю телепередач, и должно определить правительство.





Увеличение количества собственных телепрограмм будет способствовать уменьшению влияния российского медиарынка на Беларусь.