Мадуро обвинил экс-президента Колумбии в организации покушения

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает VTV.





Отмечается, что, по мнению Мадуро, бывший колумбийский лидер отдал приказ об осуществлении покушения, которое произошло 4 августа. Также он заявил, что Сантос воспользовался помощью оппозиционных политиков Венесуэлы.









Мадуро также счел, что экс-президент Колумбии действовал в сговоре с оппозиционным членом национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхесом.





Ранее сообщалось, что в МВД Венесуэлы нашли более 20 человек, причастных к покушению на Мадуро.



