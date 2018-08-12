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Мадуро обвинил экс-президента Колумбии в организации покушения

Венесуэльский лидер Никола Мадуро заявил, что в подготовке покушения на него участвовал экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает VTV.

Отмечается, что, по мнению Мадуро, бывший колумбийский лидер отдал приказ об осуществлении покушения, которое произошло 4 августа. Также он заявил, что Сантос воспользовался помощью оппозиционных политиков Венесуэлы.


Мадуро также счел, что экс-президент Колумбии действовал в сговоре с оппозиционным членом национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхесом.

Ранее сообщалось, что в МВД Венесуэлы нашли более 20 человек, причастных к покушению на Мадуро.


22:06 12/08/2018






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