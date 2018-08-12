– Мне кажется, надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил Карлюкевич, – и более основательно поговорить об этом и привнести определенные инициативы.





Напомним, что суды над журналистами-фрилансерами в Беларуси поставлены на поток, хотя в мире это обыкновенная практика. Однако еще в мае министр заявлял, что не видит необходимости законодательно закреплять права журналистов-фрилансеров. Только в этом году счет привлечения журналистов-фрилансеров к административной ответственности за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации в МИД идет на десятки, штрафы огромны. Большинство дел касаются сотрудничающих с телеканалом «Белсат». Белорусская ассоциация журналистов уже не первый год проводит кампанию «За фриланс», требуя цивилизованного подхода к работе свободных журналистов.





«Мы будем очень широко прислушваться к журналистскому сообществу в изучении всех этих позиций», – побещщал Александр Карлюкевич. Но как-то в это слабо верится, потому что так быстро чиновники мнения не меняют.





Кстати, интервью министр давал на белорусском языке, ведущая Юлия Огнева вести интервью на одном языке с собеседником оказалась не в состоянии. Об обысках в редакциях крупнейших независимых СМИ, задержаниии журналистов, уголовном деле против журналистов министр не сказал ни слова.



