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К вопросу об адекватности вождей. Архивы: Сталин приказал бомбить Берлин в августе 1941-го

Министерство обороны России сняло гриф секретности с ряда исторических документов об истории авиации и подвигах военных летчиков в Великой Отечественной войне.


Ко Дню Военно-воздушных сил 12 августа опубликованы приказы, поручения, награды, учетные карточки и боевые листки с именами героев, которые ранее было запрещено разглашать.

Согласно одному из документов, в ночь на 9 августа 1941 года Иосиф Сталин надиктовал приказ о бомбардировке Берлина, копия рукописного приказа хранилась в Госкомитете обороны СССР. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на столицу гитлеровского рейха.


«Т-щу Водопьянову. Обязать 81-ю авиадивизию во главе с командиром дивизии т. Водопьяновым с 9.08 на 10.08 или в один из следующих дней, в зависимости от условий погоды, произвести налет на Берлин. При налете кроме фугасных бомб обязательно сбросить на Берлин также зажигательные бомбы малого и большого калибра. В случае если моторы начнут сдавать по пути на Берлин, иметь в качестве запасной цели для бомбежки г. Кенигсберг. И. Сталин. 8.8.41», — говорится в приказе.

Вот такие они, вожди, адекватные... 


Росбалт
18:22 12/08/2018






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