



Ко Дню Военно-воздушных сил 12 августа опубликованы приказы, поручения, награды, учетные карточки и боевые листки с именами героев, которые ранее было запрещено разглашать.





Согласно одному из документов, в ночь на 9 августа 1941 года Иосиф Сталин надиктовал приказ о бомбардировке Берлина, копия рукописного приказа хранилась в Госкомитете обороны СССР. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на столицу гитлеровского рейха.









«Т-щу Водопьянову. Обязать 81-ю авиадивизию во главе с командиром дивизии т. Водопьяновым с 9.08 на 10.08 или в один из следующих дней, в зависимости от условий погоды, произвести налет на Берлин. При налете кроме фугасных бомб обязательно сбросить на Берлин также зажигательные бомбы малого и большого калибра. В случае если моторы начнут сдавать по пути на Берлин, иметь в качестве запасной цели для бомбежки г. Кенигсберг. И. Сталин. 8.8.41», — говорится в приказе.





Вот такие они, вожди, адекватные...



