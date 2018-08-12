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Отца товарища Си делают отцом нации: историю Китая переписывают, чтобы понравиться первому лицу

Как пишет британская газета Financial Times, с приходом в 2012 году к власти Си Цзиньпина в Китае постепенно меняется взгляд на роль его отца Си Чжунсюня в истории страны и реформах, начатых в конце 1970-х годов. Сняты несколько фильмов и сериалов о нем, выпущены исторические книги и даже почтовые марки, посвященные его памяти.

Си Чжунсюнь вступил в Коммунистическую партию Китая в 1928 году, участвовал в гражданской войне, а после прихода КПК к власти занимал различные посты в руководстве страны. Он не поднялся выше губернатора провинции или заместителя премьера Госсовета. Тем не менее сейчас его пытаются включить в пантеон величайших лидеров страны.


Построенный в провинции Шэньси в 2005 году мемориальный комплекс, посвященный Си Чжунсюню изначально был достаточно скромным. Теперь же он окружен парком, площадью в 40 футбольных полей. Мемориал объявлен центром национально-патриотического воспитания.

Здесь расположен двухэтажный музей, в котором много рассказывается о революционной молодости Си Чжунсюня и о времени, когда он руководил провинцией Гуандун. Десятилетнему периоду опалы, когда он был отстранен от работы и несколько раз арестовывался, посвящены лишь несколько фотографий.

Недавно в Национальном музее искусств в Пекине открылась выставка, посвященная 40-летию начала реформ в Китае,— они были начаты с подачи Дэн Сяопина в 1978 году. Как отметил корреспондент французского агентства Agence France-Presse в Китае Бенджамин Карлсон, на выставке фигура Дэн Сяопина отодвинута на задний план, а на передний вышли Си Цзиньпин и его отец.

Так, на одной из огромных картин в центре изображен Си Цзиньпин, и только вдалеке в дымке виден памятник Дэн Сяопину. На другой картине, второй по размеру на выставке, названной «Ранняя весна», Си Чжунсюнь что-то рассказывает и показывает на карте. Среди слушателей, которые внимают его речи, находится и Дэн Сяопин. Еще одна картина под названием «Делаем первый шаг» изображает Си Чжунсюня, который стоит в поле, освещенный лучами солнца, и общается с крестьянами.

Образы других китайских лидеров в основном находятся в боковых залах. Господин Карлсон отмечает, что на прошлой подобной выставке в 2008 году все было по-другому: «Дэн был повсюду. Были как минимум три отдельных его портрета».

«Это все связано с тем фактом, что его сын сейчас император»,— считает Уоррен Сан, преподаватель Университета Монаша (Мельбурн) и специалист по истории КПК. По его мнению, теперь пропаганда пытается представить Си Чжунсюня как одного из важнейших лидеров периода после Мао. Господин Сан считает, что в первую очередь это результат попыток чиновников заслужить одобрение главы государства.

При этом сам Си Цзиньпин не бывал в мемориальном комплексе, посвященном отцу, с 2005 года.

Коммерсант
18:10 12/08/2018






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