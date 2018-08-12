



Чешский исследователь Якуб Мариан решил изучить, что американцы хотят узнать про европейские страны и отправил с нью-йоркского IP-адреса аналогичные запросы, в которых различались лишь названия стран. Он написал «Why does …» («Почему …»), где вместо точек вставил название государства. Затем он выписал верхние предложения (самые популярные), который выдал ему Google и составил из этих предложений карту, пишет Thinktanks.by.





Исследователь отдельно уточнил, что результаты поиска отражают то, что ищут именно американцы. Если пользователи задают вопросы через Google из другой страны (или, возможно, даже из другой части США), они могут получить совершенно иные предложения.





Таким образом, на запрос «Why does Belarus» Якуб Мариан получил предложение «Why does Belarus exist» (Почему Беларусь существует), которое, судя по поисковым алгоритмам Google, является самым популярным запросом у жителей Нью-Йорка.





Стоит отметить, что аналогичный запрос жители американского мегаполиса делают наиболее часто и в отношении Молдовы.





Самый частый вопрос в отношении России политический и звучит: «Почему Россия поддерживает Ассада».





В отношении Украины запрос навеян геополитикой и звучит «Почему Украина хочет Крым».





Польше достался вопрос, связанный с историей: «Почему Польша владеет Пруссией».





Для Латвии самый популярный запрос довольно приятен. Америкнцы чаще всего интересуются: «Почему у Латвии быстрый интернет».





А вот для Литвы самый частый вопрос грустный: «Почему в Литве высокий уровень смертности».









Отметим, что популярные запросы могут быть вполне логичны и продиктованы любознательностью. Например, жители NY интересуются «Почему в Ирландии нет змей» (в Ирландии змеи действительно не водятся – прим. Thinktanks.by) или «Почему в Финляндии лучшие школы в мире» (в международных рейтингах систем образования ОСЭР Финляндия ежегодно признается либо лучшей, либо среди лучших стран – прим. Thinktanks.by).





В то же время некоторые запросы по меньшей мере странные и вряд ли что-то характеризуют. Например, «Почему во Франции говорят по-французски».



